台灣新三樣銷全球》AI軍火庫在台灣 代工全球9成AI伺服器

AI教父黃仁勳列名今年工研院新科院士，他多次強調「輝達創造的一切始於台灣」。（資料照，記者方賓照攝）

記者方韋傑／專題報導

被視為AI（人工智慧）教父的輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳列名今年工研院新科院士，他一再強調「輝達創造的一切始於台灣」；日前他出席高盛AI論壇時又大讚台積電擁有令人驚嘆的巨大領先，輝達大部分關鍵晶片都得仰賴台積電製造。在美中對抗的大格局下，台灣已躍居全球AI最大「軍火庫」。

AI教父黃仁勳：一切始於台灣

經濟部統計，台灣除了擁有最先進的半導體製造外，且占全球伺服器代工出貨量的八十三％，其中AI伺服器占比更達九成，若考慮到美國品牌供應商更達一○○％。

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資策會產業情報研究所（MIC）研究分析也指出，台灣產業具有高階伺服器的設計研發與代工能力，加上高階晶片進入中國受到限制，且美系客戶要求高階伺服器於「非中」地區生產等因素所驅動，皆有利於我國伺服器代工、電源供應器、遠端控制晶片、ABF載板、散熱模組等產業鏈業者的營運成長。

業界分析，輝達除了仰賴台積電為其從事晶圓代工，在伺服器組裝業務，甚至電源供應、散熱模組、連接器線等產品，也多來自台廠，進而引發聚集經濟效益，更吸引超微、英特爾與北美四大雲端服務供應商，不斷深化與台廠間的合作關係。

業界人士認為，台灣供應鏈在長期資通訊硬體優勢基礎之下，經多年布局、切入AI伺服器產業，「輝達找了好幾家供應商，最好的還是台灣，且在地緣政治因素下，不可能說換掉就換掉」。

輝達新品蓄勢待發 台供鏈明年更受惠

輝達正在為下半年Blackwell新品做好準備，台灣組裝廠也安排出貨時程，鴻海、廣達於第三季開始出貨；緯創攜手集團旗下緯穎共同發力，B100基板與B200可望第三季、第四季相繼出貨；伺服器主板龍頭廠英業達看好第四季出貨GB200產品。相關產業皆預估明年將強力受惠。

台廠除搶進輝達商機，也正在「從起點滲透」特殊積體電路晶片與區域型AI伺服器市場，代工大廠和碩正率領供應鏈前進北非布局新案；仁寶關係企業金寶更藉著在泰國長期代工伺服器零件子配裝的名聲，積極開闢新賽道。

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