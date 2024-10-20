中國新三樣被圍堵》中國電池低價搶單 台廠立凱電血淚控訴

立凱電董事長張聖時（右）。（資料照，記者歐宇祥攝）

記者歐宇祥／專題報導

鋰智財服務商立凱電曾是全球最大磷酸鐵鋰正極材料廠商，董事長張聖時直言，中國不僅削價、還放帳十八個月，自由市場的廠商根本做不到，「中國是用國家的力量在跟你打」。不過美國積極建立電池供應鏈，成為立凱電反攻機會。

中廠靠官方補貼 削價競爭、放帳18個月

張聖時形容，當年中國廠商離譜的競爭手段就像山崩、快速掩埋市場絕大多數的磷酸鐵鋰廠商，如今市場上的非中廠商僅剩立凱電、日商住友還存活；他形容當下只感到「不知所措，我真的不知道發生什麼事」，意謂當時各廠都對中國手段沒有準備、遑論自保或反擊。

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張聖時直指，中廠德方納米、湖南裕能至今仍不賺錢，毛利率極低，其競爭手段是靠政府補貼、中國銀行支撐存活，一般廠商根本不可能先交產品、一年多後再收款。

現在立凱電降低產量，朝磷酸鐵鋰智財授權商轉型，目前已有歐、美、澳三家電池材料客戶完成授權，其中ICL與FREYR已通過當地政府環評、開始設廠，AVENIRA則待美國能源部批准補助建廠。張聖時說，美國政府近年積極建立電池供應鏈、以對抗中國電池廠，成為立凱電營運翻身的新機會。

近年美國扶植本土及親美國家的關鍵產業供應鏈，目標二○三○年達到二五○至三百萬噸產能，建立與中國對抗的壁壘，立凱電授權客戶也逐漸走向量產。

張聖時指出，台灣政府受制政治現狀、不敢對中建立關稅，但補貼金額聊勝於無、又怕「圖利企業」，很多廠商都拿到少少補助、對產業幫助微末。他認為，至少該拉高研發補貼、研議建立關稅壁壘，以建構完整電池供應鏈。

張聖時說，立凱電持續開發產品、與學校或實驗室合作，改善電池效能，並讓實驗室的結果能走向商業化，台灣產業才能有活水，且一定要在美中二選一中「站對邊」，未來才有存活、壯大的機會。

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