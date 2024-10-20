廠址難覓 台電光明計畫擴大規模 大甲溪電廠拚儲能 容量增近倍

大甲溪發電廠內有台灣第一高壩的德基水庫，也是世界十大高壩之一。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕因各類電廠廠址難尋，台電「大甲溪光明計畫」規模將翻倍。據透露，因有環評委員認為要因應綠能大量併網，有儲能功能的抽蓄電廠將扮演要角，建議擴大電廠容量，因此台電將電廠擴建容量由三十五萬瓩提升至最高六十一萬瓩，預算增至約五八四．二億元，預計二○三八年商轉，計畫已報經濟部。

由35萬瓩提升至最高61萬瓩

抽蓄水力電廠被視為「天然大電池」，日月潭的觀二、明潭是最具代表性的抽蓄水力電廠，第三座抽蓄水力電廠鎖定在大甲溪，台電早自一九九七年啟動大甲溪光明計畫，因開發成本不符效益而喊卡，近年綠能時代到來，二○二一年重啟評估，並獲行政院支持。

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據透露，光明計畫辦理環評相關會議時，有委員考量場址條件難得，且未來儲能需求大增，建議評估擴大開發規模的可行性；台電內部指出，過往電廠開發在環評會上常被要求限縮，這次建議擴大，很是少見。

預算翻倍 計畫已報經濟部

最新版「大」光明計畫，電廠規模規劃為五十五萬瓩到六十一萬瓩，預算因電廠規模增加，且物價、借款利率上升，由原先近二六五億元大增至五八四億元，預計年發電量由四．五億度增至七．六億度，回收年限達四十三年。

因電廠擴建升級，後續還有環評、用地取得、道路通行管制等影響，預計商轉、完工日期較原計畫多四年，商轉時間二○三八年、整體完工為二○三九年。

另先前共同評估的第四座抽蓄水力電廠，位於石門水庫旁，但因調查後發現有地質相關問題，計畫已先喊停。

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