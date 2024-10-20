〈財經週報-航太供應鏈〉高齡飛機退役延後 零組件廠出貨看增

長榮航太維修事業中，國外客戶維修業務比重高達70%以上。（資料照）

記者王憶紅／專題報導

漢翔民機營收中，加拿大龐巴迪佔40%。圖為龐巴迪商務客機機尾段。（中央社資料照）

美國波音西雅圖廠罷工暫無解，國內航太供應鏈除配合客戶調整出貨外，也開發其他新產品來因應。不過業內人士指出，因新機交機緩慢，高齡飛機退役延緩，飛機零組件的維修需求量增加，因此未來3-5年的飛機維修零組件出貨看增。

航太零組件前9月營收

波音、空中巴士交機遞延，但國內航太供應鏈業者的終端客戶除波音、空中巴士外，也有其他飛機製造商，再加上其他非航太產品出貨，因此截至今年9月，國內航太供應鏈廠商營收多較去年同期成長。

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駐龍（4572）主要是供貨給波音最大組裝廠勢必銳（Spirit），面對波音罷工，駐龍表示，波音罷工對駐龍影響不如去年勢必銳罷工的影響，但是如果波音罷工時間一拖長，勢必銳在庫存壓力下，可能提貨速度會比較緩慢。不過，駐龍持續開發其他新產品來因應，目前看第四季營收可較去年同期成長。

駐龍1-9月營收年增6.45%，而上半年營收中，以客戶別來看，波音佔比60%、空中巴士10%，其餘為龐巴迪等廠商。

漢翔民機營收 龐巴迪佔40%

漢翔（2634）直接對波音出貨的產品以結構組裝件為主，但目前看波音拉貨並無明顯變化。漢翔民機營收中，加拿大龐巴迪佔營收比重40%、空中巴士25%、波音15%。

漢翔今年較大的挑戰是高教機缺料，只要供應商補足關鍵零組件的缺漏，就可立即交機。漢翔目前仍以今年交機18架高教機為目標，目前交機已達10架。

寶一（8222）去年營收中，終端客戶為空中巴士的佔比約70%、波音逾20%。寶一出貨給波音的產品是LEAP-1B零組件，目前雖然交貨有減少，但在非波音的零組件客戶增加下，預估第四季營收可望與第三季持平。

JPP-KY經寶精密（5284）航太業務佔總營收約40%，目前約80-90%的終端客戶是空中巴士，而在切入伺服器機殼業務下，第四季營收將與第三季相當。

晟田前9月營收 年增13.8%

晟田（4541）引擎零組件出貨到終端客戶波音、空中巴士的佔比為4：6，但若包含起落架等零組件，整體來說空中巴士佔營收比為20-30%、而波音比重較高。波音737 MAX的生產量在美國聯邦航空總署FAA管制下，晟田4-5月出貨給波音的量的確有受到影響。不過，晟田累計1-9月營收年增13.8%。晟田發言人黃堃宇指出，客戶交機雖然遞延，不過疫後航空公司營運暢旺，在有飛機是最重要的事情下，目前執飛中的飛機平均機齡已達11年，比疫情前平均機齡9年還要長。換言之，飛機零組件的維修需求量將增加，且飛機零件限制一定要原廠，沒有副廠零件，再加上新機的零件，因此看好未來3-5年的維修零組件的出貨。

高齡飛機延後退役 長榮航太維修業務受惠

另外，兼具維修與航太零組件製造2大業務的長榮航太（2645）也指出，新機緩慢交機，高齡飛機退役延緩，維修需求就會浮現。長榮航太累計今年1-9月營收年增6.05%，其中飛機維修業務佔比逾70%。

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