〈財經週報-航太供應鏈〉航空業交機延後 維修市場看旺 零組件出貨成長

波音罷工、裁員1.7萬名員工，為未來航空產業投下變數。圖為737 MAX。（路透）

記者王憶紅／專題報導

波音、空中巴士兩大飛機製造商推遲新機交機時間，影響國內航空公司新機交機。（彭博）

美國航空巨擘波音公司（Boeing）自9月13日以來，超過3.2萬名員工在西雅圖和波特蘭地區發起罷工，這是該工會自2008年以來的首次罷工行動。目前勞資談判無解，影響所及，未來新機交機速度將更加緩慢。事實上，波音除罷工因素外，與法國空中巴士（Airbus）兩大飛機製造商也都因供應鏈斷鏈問題，推遲新機交機時間，影響國內上市櫃航空公司全數加入交機遞延行列中。

值得注意的是，新機遞延交機，波音、空中巴士的台廠航太零組件供應鏈出貨雖然受到影響，但也因新機遞延交機，現有飛機持續執飛，在更加注重保養維修下，供應鏈廠商反而因此受惠，航太供應鏈業者就看好零組件供應商未來3-5年的出貨表現。

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波音第三季淨損50億美元 將裁員1.7萬人

今年1月，阿拉斯加航空一架新購的波音737 MAX 9在空中發生艙門爆裂，被迫緊急降落，讓美國聯邦航空總署（FAA）停飛171架此型號飛機並進行調查，FAA也禁止波音增加737 MAX的生產。波音計畫在9月展開強化安全與品質工作的全球說明記者會，而9月5日在台灣舉行全球首次說明會後的不久，就爆發罷工事件，在勞資雙方談判進入僵局、以及波音陷入財務困境下，波音執行長Kelly Ortberg在10月11日坦言，第三季淨損恐達50億美元，因此宣布裁減10%人力，約1.7萬人面臨裁員命運。

波音深陷罷工困境 美國總統大選過後才有解

波音西雅圖廠罷工事件逾月未解，嚴重影響波音產線運作，包含生產737 MAX、767和777系列飛機，而南卡羅萊納州的787裝配廠，在無工會下，則未受影響。至於罷工什麼時候會結束，華航（2610）董事長謝世謙說，可能要等美國總統大選過後。

波音深陷罷工困境，但空中巴士也並未因此受惠，業內人士指出，主要是飛機訂購都是數年的長單，且是按照計劃生產，除非是考量未來交機時間等因素，航空公司才會轉單。而根據外電報導，波音爆發罷工的9月，仍接到65架飛機新訂單，今年以來新訂單累計有315架，淨增加272架，手上訂單總量達到5,456架。

事實上，除罷工因素外，波音、空中巴士全球2大飛機製造商在零組件供應短缺下，今年交付量都低於去年。

維修需求量增 台廠零組件供應商受益

波音今年累計前9月總計新機交付量為291架，低於去年同期的371架。空中巴士累計前9月總計交機497架，較去年同期的488架也僅增加9架。不過，空中巴士6月下旬已宣布下調今年交機目標，自800架降至770架。業內人士認為，空中巴士若要達成全年交機770架的目標，第四季要很拚。

波音罷工終究會落幕，畢竟全球航空公司、美國政府都不希望波音倒閉，避免空中巴士一家獨大，但因兩家飛機製造商交機遞延，航空公司現有飛機持續執飛、且高齡飛機延後退役下，飛機零組件的維修需求量增加。在新機的零組件、再加上維修零組件出貨下，推升波音、空中巴士的台廠航太零組件供應商今年前9月營收多較去年同期成長，國內航太供應鏈廠商晟田（4541）就看好未來3-5年的飛機維修零組件出貨可望持續增加。

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