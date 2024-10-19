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IMF總裁：除非改變結構 中國難阻經濟下滑

2024/10/19 05:30

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃十八日指出，中國經濟體太大，無法繼續依賴出口驅動成長，除非中國轉向消費帶動的經濟模式，否則將面臨危險的成長放緩局面。（路透檔案照）國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃十八日指出，中國經濟體太大，無法繼續依賴出口驅動成長，除非中國轉向消費帶動的經濟模式，否則將面臨危險的成長放緩局面。（路透檔案照）

〔編譯魏國金／台北報導〕國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃十八日指出，中國經濟體太大，無法繼續依賴出口驅動成長，除非中國轉向消費帶動的經濟模式，否則將面臨危險的成長放緩局面。

不能再靠出口 應轉向消費驅動成長

喬治艾娃接受路透專訪表示，如果中國維持目前的成長模式，其經濟成長在中期可能降至低於四％，「從社會角度而言，這樣的程度對中國來說將面臨非常艱困的考驗」；她將出席IMF與世界銀行在華盛頓舉行的年度會議，中國過剩產能出口引發越演越烈的貿易緊張，料將成為會議的熱門議題。

她指出，IMF研究顯示，如果中國進行改變，讓消費者有信心支出更多，中國將可大幅提高經濟增速。她說，「中國正處於交叉口，如果他們持續當前模式，亦即出口導向的成長，就會招致麻煩」。她強調，「北京不能再依賴奇蹟，在龐大經濟體中，持續保留出口導向模式作為可行工具」。

喬治艾娃說，中國近期的財政刺激計畫是「正確方向」，其目的在振興因長達數年的房地產危機而粉碎的消費者信心；由於內需低迷，導致中國將更多製造業產品出口，引發美國、歐洲與其他國家提高關稅壁壘，以保護本國勞工與企業。

她表示，IMF仍在評估中國刺激措施的成效，但更深層次的改革是必要的，如此才能使經濟轉向消費導向的成長模式，這些措施包括退休金改革、建立社會安全網，才能降低大量預防性儲蓄而轉向消費支出。

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