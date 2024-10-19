越救越跌 中國9月新房價跌幅擴大

路透根據中國國家統計局最新數據推算，九月中國七十座主要城市新房價格年減五．八％，較八月年減五．三％跌幅擴大。（路透）

〔編譯魏國金／綜合報導〕儘管中國近期加大力度提振房市，但路透根據中國國家統計局最新數據推算，九月中國七十座主要城市新房價格年減五．八％，較八月年減五．三％跌幅擴大，並創二○一五年五月以來最快跌速，月減○．七％，為連續第十五個月下跌，顯示中國的刺激措施還不足以穩定房市，仍持續拖累中國經濟。

價格年減5.8％ 連15個月下跌

中國官方數據顯示，九月一線城市的新房價格月減○．五％、年減四．七％，二線城市月減○．七％、年減五．七％，三線城市月減○．七％、年減六．六％；中古屋價格一線城市月減一．二％、年減十．七％，二線城市月減○．九％、年減八．九％、三線城市月減○．九％、年減九％。

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七十座主要城市中，僅上海、西安新房價格較去年同期上漲，漲幅分別為四．九％、一．九％；中古屋則全面下跌。新房價格較前一月上漲者僅上海、太原、徐州，漲幅分別為○．六％、○．三％、○．一％，中古屋則全面下跌。

中國住建部十七日宣布擴大「白名單」未完工住宅建案貸款，至今年底將達四兆人民幣，以穩定低迷的房地產部門，同時中國預計未來三年，將透過專項債券集資六兆人民幣，以提振疲軟經濟。

中國人民銀行行長潘功勝昨表示，為提振房地產市場和資本市場，人行將考慮第四季進一步調降銀行存款準備金率○．二五個百分點至○．五個百分點，視流動性情況而定。

官方數據也顯示，前九月房地產銷售年減十七．一％，房地產投資年減十．一％。標普全球評級報告指出，「解決過高的庫存與過低的信心，將是穩定中國房市的關鍵」，預估今年中國全國房屋銷售將減至八．五兆至九兆人民幣，明年將進一步減少為八兆至八．五兆人民幣。

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