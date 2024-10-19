晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

越救越跌 中國9月新房價跌幅擴大

2024/10/19 05:30

路透根據中國國家統計局最新數據推算，九月中國七十座主要城市新房價格年減五．八％，較八月年減五．三％跌幅擴大。（路透）路透根據中國國家統計局最新數據推算，九月中國七十座主要城市新房價格年減五．八％，較八月年減五．三％跌幅擴大。（路透）

〔編譯魏國金／綜合報導〕儘管中國近期加大力度提振房市，但路透根據中國國家統計局最新數據推算，九月中國七十座主要城市新房價格年減五．八％，較八月年減五．三％跌幅擴大，並創二○一五年五月以來最快跌速，月減○．七％，為連續第十五個月下跌，顯示中國的刺激措施還不足以穩定房市，仍持續拖累中國經濟。

價格年減5.8％ 連15個月下跌

中國官方數據顯示，九月一線城市的新房價格月減○．五％、年減四．七％，二線城市月減○．七％、年減五．七％，三線城市月減○．七％、年減六．六％；中古屋價格一線城市月減一．二％、年減十．七％，二線城市月減○．九％、年減八．九％、三線城市月減○．九％、年減九％。

七十座主要城市中，僅上海、西安新房價格較去年同期上漲，漲幅分別為四．九％、一．九％；中古屋則全面下跌。新房價格較前一月上漲者僅上海、太原、徐州，漲幅分別為○．六％、○．三％、○．一％，中古屋則全面下跌。

中國住建部十七日宣布擴大「白名單」未完工住宅建案貸款，至今年底將達四兆人民幣，以穩定低迷的房地產部門，同時中國預計未來三年，將透過專項債券集資六兆人民幣，以提振疲軟經濟。

中國人民銀行行長潘功勝昨表示，為提振房地產市場和資本市場，人行將考慮第四季進一步調降銀行存款準備金率○．二五個百分點至○．五個百分點，視流動性情況而定。

官方數據也顯示，前九月房地產銷售年減十七．一％，房地產投資年減十．一％。標普全球評級報告指出，「解決過高的庫存與過低的信心，將是穩定中國房市的關鍵」，預估今年中國全國房屋銷售將減至八．五兆至九兆人民幣，明年將進一步減少為八兆至八．五兆人民幣。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財