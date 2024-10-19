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中國Q3經濟成長續放緩 全年保5更困難

2024/10/19 05:30

中國國家統計局昨公布，第三季經濟成長（GDP）從上一季的年增四．七％，放緩至四．六％，是逾六個季度以來最慢增速。（路透檔案照）中國國家統計局昨公布，第三季經濟成長（GDP）從上一季的年增四．七％，放緩至四．六％，是逾六個季度以來最慢增速。（路透檔案照）

從Q2的年增4.7％放緩至4.6％ 逾6個季度以來最慢增速

〔編譯魏國金／綜合報導〕中國國家統計局昨公布，第三季經濟成長（GDP）從上一季的年增四．七％，放緩至四．六％，是逾六個季度以來最慢增速；前九月經濟成長降至四．八％，低於官方設定的全年五％目標，凸顯中國政府得加大刺激規模，才能保住經濟成長目標。

專家：拚保五 得加大刺激規模

前國際貨幣基金（IMF）經濟學家、康乃爾大學貿易政策教授普拉薩德指出，最新GDP數據嚴重危及中國今年的成長目標，要扭轉增速動能，使其可實現目標，就需要採取大規模的刺激措施，但「實現由家庭消費與民企投資驅動的更均衡增長，將是更巨大的挑戰」。

上海保銀投資首席經濟學家張智威也說，若趨勢持續至年底，要達成官方設定的五％成長目標將有困難，「我們正等待更明確的財政刺激，或許得等到十一月才有細節，因為美國大選結果是影響北京政策思維的一個可能因素」。

數據還顯示，九月社會消費品零售總額從八月的年增二．一％，上升至三．二％，規模以上工業增加值從八月的年增四．五％上升至五．四％；今年前九月固定資產投資年增三．四％，與前八月持平，但前九月民間投資年減○．二％。

在經濟數據出爐後，中國人民銀行隨即啟動二項提振市場計畫，包括證券、基金、保險公司互換便利（SFISF）操作，首批額度逾二千億人民幣，以及設立股票回購增持再貸款機制，引導金融機構向符合條件的上市公司與主要股東提供貸款，支持其回購與增持公司股票；再貸款首期額度三千億人民幣，年利率一．七五％，期限一年。

滬深三○○指數昨應聲由黑翻紅，收漲三．六二％，香港恒生指數收漲三．六一％。大和資產管理資深策略師Chunai Jean說，儘管相關政策早在上月二十四日宣布，但人行正式啟動實施這些支撐股價的措施，還是提振了市場情緒。

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