星宇航轉上市》小K自帶鎂光燈 星宇興櫃價一度超車長榮航

星宇航空上市未演先轟動，可說來自星宇航空董事長張國煒的光環，其「語不驚人死不休」的風格，圈粉無數。（資料照，記者朱沛雄攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕將在十月二十五日上市交易的星宇航空，不僅是第一家多元上市掛牌的公司，在初次上市承銷的競價拍賣及公開申購，更創下競拍張數、得標總金額，以及抽籤申購人數的三項歷史紀錄。除此之外，二○二三年二月，星宇航空興櫃股價一度衝高到五十．五元，狠甩長榮航空、華航及台灣虎航，也一度成為股市熱議話題。

星宇航空上市前的未演先轟動，可說來自星宇航空董事長張國煒的光環。被暱稱為小Ｋ的張國煒是「自帶鎂光燈」，除個人本身就很有故事性外，加上有話直說、不在乎外界看法的「語不驚人死不休」，圈粉無數，「星粉」不僅成為星宇航空旅客，也轉換成為星宇航空的股民。

請繼續往下閱讀...

不過，回到股市投資注重的本益比、同業股價比等方面，台灣虎航、長榮航空、華航上半年每股獲利分別為三．四二元、二．三一元、一．○八元，昨日收盤價分別為五十七．三元、三十七．三元、二十一．七元。而星宇航空上半年每股獲利○．三九元，興櫃股價三十一．六元。

力拓北美、東南亞轉機航網

雖然財務績效還差同業一截，星宇航空看準台灣的轉機地理優勢，不僅布局東南亞，並逐步開航美國舊金山、西雅圖航線，在飛機到位後，也將開航紐約等航點，就是要搶攻北美、東南亞超過十二億人口的廣大轉機市場。張國煒甚至在今年股東會上霸氣誇口說「去年是最後一次虧損」、「十年內獲利超車華航、長榮航」等，再度讓Ｋ粉鼓掌、同業側目。

事實上，興櫃市場因為流通在外的股數少，交易量較小，買賣不易，不少股市投資人不願在興櫃市場做交易；換言之，星宇航空上市後，股價的挑戰才開始。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法