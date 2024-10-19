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172萬人搶抽星宇航 創台股申購件數紀錄

2024/10/19 05:30

長榮集團二房獨子張國煒領軍的星宇航空，將在10月25日轉一般板上市，新股申購創競拍張數、得標總金額，以及抽籤申購人數的3項歷史紀錄。（星宇航空提供）長榮集團二房獨子張國煒領軍的星宇航空，將在10月25日轉一般板上市，新股申購創競拍張數、得標總金額，以及抽籤申購人數的3項歷史紀錄。（星宇航空提供）

下週五轉上市 中籤率2.32％

〔記者王憶紅／台北報導〕由長榮集團已故總裁張榮發二房獨子張國煒領軍的星宇航空，將在十月二十五日轉一般板上市，新股申購十七日結束，證交所昨公告星宇航空新股抽籤申購總人數逾一七二．一九萬人，創下台股史上最多申購件數紀錄，中籤率二．三二％，並將在下週一（二十一日）抽籤；若以開戶股民人數一三○九萬八九三九人計算，約每七．六人就有一人參加申購。

若幸運抽中 至少賺2.32萬

星宇航空此次辦理公開申購價格為每股二十元，公開申購股數計七．九九萬張，每人可申購兩張，若幸運抽中，以昨日收盤價三十一．六元估算，可望獲利二．三二萬元，報酬率將近五十八％，因此吸引大批投資人參與，進而凍結市場資金近六八八億元。

競拍均價23.28元 最高得標價100元

星宇航空除了公開申購人數創下紀錄外，先前的競價拍賣也創下競拍張數、得標總金額的歷史新高紀錄。

星宇辦理競價拍賣股數總計三十一．九六萬張，參與投標的合格標單共三萬二○一一筆，合格投標單共計六十八萬七九三八張，超額認購比率達二．二倍；而競拍得標加權平均價二十三．二八元，「最高得標價」甚至飆到一百元，得標總金額突破七十四億元。競拍張數、得標總金額，都是自二○一六年一月一日競拍新制實施以來的市場上最大案件。

二○一八年成立的星宇航空，二○二○年一月開航不久即遇到疫情，在虧損三年後，疫後旅遊市場強勁復甦，去年每股獲利○．○八元、首年由虧轉盈，而今年上半年每股獲利○．三九元。

星宇航空到今年第二季累計虧損八十一．五億元，資本公積為三十六．六億元，在上市發行四十七萬張、募集逾四十七億元下，屆時資本公積逾八十三．六億元，將可超過累計虧損。星宇航空指出，到第二季累計盈餘九億元，加上明年會比今年好，預期最快二○二六年發放股利。

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