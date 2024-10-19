外送運價新規三輸？交通部︰還在討論階段

交通部近日預告修正外送平台基本運價，反對聲浪湧現，交通部表示，還在討論階段，不會馬上公告實行。（資料照）

〔記者吳亮儀、劉宛琳／台北報導〕交通部近日預告修正外送平台基本運價，立委張嘉郡昨在立法院質詢表示，外送平台、消費者、甚至許多外送員都反對，恐造成三輸局面。行政院長卓榮泰說，若沒廣泛溝通不宜向外界宣布；交通部公路局昨晚說明，在外送運價可達充分透明及消費者權益可充分保障下，才會進入法制作業程序，「不會馬上公告實行」。

力求運價透明、保障消費者權益

張嘉郡質疑，交通部提出修法預告，明定機車外送平台費率公式，還可加收「等待費」、「樓層費」與「夜間加成費」等，明顯介入干預市場運作；民調顯示，八十八％民眾表態若運費調漲就會減少使用或不再使用，不只消費者反彈，外送平台與多數外送員都反對。

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交通部公共運輸及監理司司長林福山、公路局局長陳文瑞昨晚拜會消基會董事長吳榮達，對日前決定開會過於倉促、造成消基會困擾表達歉意。

公路局指出，「汽車運輸業管理規則第一○八條之一」及「汽車運輸業客貨運運價準則第八條之一及第八條之二」修正草案的立法目的，是為「外送定價透明化、民眾保障最大化」，並向消基會進行說明。消基會表示，後續將協調可出席人員，參加公路局後續安排的討論會議。

公路局也說明，預告期間持續積極蒐集各方意見外，對目前消費者端、外送平台、外送員所表達的相關意見也會完整蒐羅，並安排在各方都可共同參與的時間召開會議進行討論，在外送運價可達充分透明及消費者權益可充分保障下，才會進入法制作業程序，不會馬上公告實行。

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