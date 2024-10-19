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運價準則兩面不討好 消基會、外送工會掀論戰

2024/10/19 05:30

交通部近日預告修正外送平台基本運價，各界對草案反應不一，卻意外掀起消基會、外送工會間的論戰。（中央社資料照）交通部近日預告修正外送平台基本運價，各界對草案反應不一，卻意外掀起消基會、外送工會間的論戰。（中央社資料照）

〔記者徐子苓、蔡昀容／台北報導〕為避免外送運費定價掌握在平台業者手中，交通部上週預告「汽車運輸業客貨運運價準則」修正草案，訂定外送運費計算公式，更納入等待費、樓層費、夜間加成運費及春節運費四種費用，卻延燒出消基會、外送工會間的論戰。

各界對草案反應不一，全國外送產業工會立即發布聲明支持，肯定運價準則法制化能保障外送員的權益，確保薪資穩定與合理。但也有消費者認為，政府無須介入、交由市場機制即可；消基會更措辭強烈表示，「草案內容諸多不合理、不明確之處，影響消費者權益至鉅，本會表達強烈反對立場」。

交通部原定十七日邀集平台業者、工會、消基會交流，卻在開會前半小時臨時喊卡。消基會批評，交通部以突襲的方式召開本次會議，前一天下午五點多他們才收到電子公文，隔天上午十點就要開會，對交通部「倉促且不尊重的行為」表達最大抗議。

但台中市外送平台服務產業工會指控，十七日開會前，各工會代表均已抵達，才收到因消基會拒絕出席而導致流會的消息，痛批消基會反對運價準則是「站在外送平台資方立場」、戕害外送員權益。

工會表示，外送平台巧立名目，在外送費之外再向消費者收取「平台費」時，消基會並沒有針對平台此舉與政府研商相應處理政策，卻在外送員爭取運價透明化時站出來強烈反對，令人懷疑消基會是否與平台業者沆瀣一氣，共同打壓外送員權益。

foodpanda：今年不會比去年貴

至於平台是否會調漲外送費？Uber Eats目前無回應。foodpanda台灣總經理黃逸華昨強調，「今年」營運仍維持既有政策，運費不會比去年貴；但被問及未來是否會調漲，則語帶保留稱要看草案正式通過後的內容。

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