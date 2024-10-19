外送平台來台10年 仍是三不管地帶

外送平台使用調查（資料來源︰勞動部、經濟部製表整理︰財經新聞群組 圖︰中央社資料照）

數位平台牽涉網路與實體業務 尚無主管機關 專法也難推動

〔記者徐子苓／台北報導〕foodpanda、Uber Eats分別進入台灣市場十二年和八年，至今仍沒有主管機關！根據最新統計，台灣外送員已超過十四萬人，且有六成餐飲業提供外送，更有七成網友使用過外送服務，顯見外送平台對台灣民眾影響甚鉅。雖然立法院已有黨團提出「外送專法」，但行政院仍協調不出主管機關，讓外送平台淪為三不管地帶。

數位平台牽涉到網路和實體的複雜業務，由誰主管向來是政府的難題。以外送平台來說，貨運業管理和交通安全涉及交通部，外送員勞動條件和職安涉及勞動部，食安相關牽涉到衛福部，而平台經濟管理又牽涉到數發部。這些部會都分別主管「部分」外送平台的業務，但並沒有單一的主責機關。

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政院九月中旬邀集相關部會召開研商會議，不過記者後續多次追問相關部會，得到的答案卻是仍在討論中、沒有下文，而外送專法箭在弦上，卻還沒有主管機關願意出面負責。

各部會都不願當出頭鳥

「為什麼外送專法推不動？一方面是沒有主管機關，另一方面是各部會一看到要和這麼多部會協調、甚至協調後還不一定能有結果，就不想做了」；全國外送產業工會發言人蘇柏豪直言，外送平台主管機關很難做，甚至要和多方利害關係人溝通，包含平台、外送員、消費者、店家，所以各部會都不願當出頭鳥。

回顧外送平台來台後，衍生不少爭議，包含僱傭承攬之爭、消費爭議申訴件數榜上有名等，而近期Uber Eats宣布要併購台灣foodpanda，也引發壟斷的疑慮。為避免外送運費由平台坐地喊價，交通部近日也預告要訂定外送運費的計算標準，不料卻引發消基會、外送工會「抬槓」，可見政府兩面不討好的困境。

不只中央部會之間的溝通曠日廢時，就連中央、地方的權責也有爭議。foodpanda近日告贏台南市政府，引發譁然，起因是南市府認為foodpanda未替外送員保險，依地方的自治條例處六萬元罰鍰，但行政法院認為，強制責任險屬於中央立法的權責，地方政府無權要求外送平台業者負擔保險，因此判原處分撤銷。

學者：新興數位平台 應立新專法應對

對於這些灰色地帶的紛爭，外送工會和研究平台經濟的學者都認為，現有的法規不足以解決這類多邊數位平台引發的問題，台灣需要一個新的專法來面對這個新興市場。據了解，也有外送平台業者希望促成外送專法，才有法規可以依循；然而主管機關究竟由誰出線，恐怕還有得吵。

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