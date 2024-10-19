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飆股幕後》半導體大客戶加持 中砂10月漲近3成

2024/10/19 05:30

半導體鑽石碟暨再生晶圓廠中砂10月以來，挾供應先進製程出貨量增加與營收成長利多題材，股價漲幅近3成。 （記者洪友芳攝）半導體鑽石碟暨再生晶圓廠中砂10月以來，挾供應先進製程出貨量增加與營收成長利多題材，股價漲幅近3成。 （記者洪友芳攝）

記者洪友芳／特稿

半導體鑽石碟暨再生晶圓廠中砂（1560）昨以386元開出，盤中最高達398元，逼近400元大關，大漲23.5元，創歷史新高價，但後繼乏力，盤中翻黑下殺到收363.5元，下跌11元、跌幅2.94%，呈現漲多回檔走勢，成交量1.38萬張；以盤中最高價來看，10月以來，中砂挾供應先進製程出貨量增加與營收成長利多題材，股價漲幅近3成。

鑽石碟出貨增 今年營收拚新高

中砂9月營收6.38億元，月增8.85％、年增12.04％，營收雙增，並創單月歷史次高；第三季營收達18.6億元，創單季營收歷史新高，季增7.42％、年增12.78％；前三季累計營收為51.85億元，年增8.34%，也為歷年同期次高。上半年每股稅後盈餘（EPS）3.52元，較去年同期的2.78元成長。

AI晶片需求熱，帶動晶圓代工龍頭廠先進製程3奈米、5奈米產能利用率滿載，化學機械拋光（CMP）製程耗材鑽石碟需求也增多，隨著大客戶釋出第四季營收將續創新高，預估有助中砂鑽石碟出貨增加，加上再生晶圓產能持續滿載，砂輪事業部營收也呈現成長，法人看好中砂今年全年營收有機會挑戰新高。

從籌碼面來看，外資昨賣超中砂1063張，呈現連3賣，投信賣超230張，自營商賣超100張，三大法人共賣超1393張。不過，本月以來，外資累計買超3305張、投信買超2109張、自營商買超276張，三大法人共買超5690張；此外，本月以來，券資比也倍增到20%水位，宜留意後續股價波動。

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