運價連8跌 預期下週持平

運價小跌0.42點，亞洲線漲幅7.96%。（萬海提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕運價指數連8跌，不過，跌幅已縮小到剩下0.02%。最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI）為2062.15點，下跌0.42點，週跌幅0.02%。市場人士指出，美東碼頭工人罷工3天，對船班回航日期造成影響，在船舶停班、供給減少下，預期下週運價可望持平。

業內人士表示，美東碼頭工人之前的罷工，讓航商避走美東，以及採取跳港方式因應，推升遠東到美西航線出現爆艙，部分航商醞釀11月加徵每TEU（20呎櫃）1000-1500美元的附加費，但由於目前遠東到美東貨櫃裝載率僅為80%左右，因此，11月1日價格能否調漲成功、以及調漲幅度尚需要觀察。

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根據最新一期出爐的運價，遠東到歐洲運價每TEU為1950美元，較前一期下跌90美元，週跌幅4.41%；遠東到地中海運價每TEU為2312美元，較前一期下跌57美元，跌幅2.4%。

遠東到美西每FEU（40呎櫃）為4726美元，較前一期下跌4美元，跌幅0.08%；遠東到美東每FEU為4969美元，較前一期下跌585美元，跌幅達10.53%。

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU較前一週上漲31美元達420美元，漲幅7.96%。

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