盤勢分析》拉積盤再現 台股有望戰新高

台積電法說會展望樂觀，配合台股第四季漲多跌少，後市仍持續樂觀以對。（路透檔案照）

一個人的武林再現！權王台積電（2330）法說會報佳音，帶動台積電股價昨跳空大漲，再創新高，推升台股一度大漲659點，但盤面卻出現「拉東出西」，多數電子股開高走低，OTC指數跳水翻黑；加權指數收盤大漲433.43點，而台積電就貢獻逾9成漲點，卻也留下逾220點上影線，終場收在23487.27點，成交量約5004億元。

因台積電上修全年展望，表現優於預期，外資期現貨同步作多台股，3大法人昨合計買超654.9億元，光外資就大買566.2億元，創史上第五大買超金額，其中台積電就大買逾3.4萬張；投信則反手賣超7.8億元、自營商買超96.6億元；外資台指期淨空單昨大減5657口，累積外資期貨淨空單降至2.87萬口。

請繼續往下閱讀...

專業分析師簡伯儀指出，台股因台積電大漲，搭配量能明顯回溫，短線技術面、價量皆偏向多方，外資昨日在現貨買超台積電，明顯加碼，籌碼面亦正向，加權指數有機會攻高，但加權指數上漲過程中，OTC卻下跌，也就是「拉積盤」，下週需觀察中小型股能否突破，若中小型股下週有不錯表現，預期台股有機會持續往上。

國票證券分析，台積電法說會展望樂觀，配合台股第四季漲多跌少，後市仍持續樂觀以對。統一證券表示，台積電法說會報佳音，有利加權指數持續上攻，搭配AI概念股，台股有望挑戰24000點，不排除直攻歷史新高。（記者卓怡君）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法