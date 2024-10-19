台積2奈米投資逾2兆 7座廠集中台灣

台積電董事長魏哲家表示AI帶動2奈米需求將高於3奈米，正積極準備產能，以滿足客戶需求。（彭博檔案照）

公司史上單一代製程投資最多

〔記者洪友芳／新竹報導〕護國神山台積電（2330）的先進製程進入「一個人的武林」霸主局面，台積電董事長魏哲家在法說會中指出，AI帶動2奈米需求將高於3奈米，這是他做夢也沒有想到的，公司正積極準備產能，以滿足客戶需求。供應鏈則指出，台積電2奈米將於明年量產，目前南北共規劃達7座廠，集中在台灣，總投資額可望超過2兆元，將是該公司史上單一代製程最多的廠，顯示客戶需求旺，也代表台積電在先進製程已進入「一個人的武林」時代。

先進製程領先 獨走半導體武林

有別於英特爾、三星在先進製程節節敗退，台積電則持續領先，奠定勝出的全球霸主地位。台積電南科18廠是生產3、5奈米的廠區，供應鏈廠商指出，原本各四座廠的超級晶圓廠區，因應3奈米需求旺，近年來陸續將5奈米產能轉換到3奈米，目前生產3奈米廠比5奈米的廠區多。台積電南科18廠3、5奈米累計投資額達1.86兆元，供應鏈推估2奈米總投資額可望將超過2兆元。

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規劃寶山2座 高雄楠梓5座廠

魏哲家表示，HPC（高效能運算）客戶雖大多數往小晶片（Chiplet）走，但並不會影響客戶對2奈米採用，目前感受客戶對2奈米需求多，將高於3奈米；2奈米世代的A16製程也很有吸引力，公司正積極準備產能，以滿足客戶需求。

台積電2奈米系列製程分佈竹科寶山與高雄廠區，目前規劃寶山二座廠，高雄楠梓園區多達五座廠，共7座廠之多，全產能開出的月產能將共達十萬片以上。竹科寶山二奈米首座廠正在試產中，預計明年量產；高雄楠梓園區首座廠預計年底開始裝機，寶山第二座廠興建中，可望明年4月展開裝機。

獲利亮眼 股價衝1100元新天價

台積電前天法說會釋出超級大利多，包括第三季獲利超亮眼、第四季營運續走高與上修全年營收等，激勵台積電昨股價衝達1100元新天價，市值達28.52兆元，終場收1085元，上漲50元、漲幅4.83%，單日市值增加1.29兆元，推升市值為28.13兆元，股價與市值雙雙創新高，成交量達8.49萬張，其中，外資轉大買3.43萬張，居台股買超第二名。

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