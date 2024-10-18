台積2度上修年營收 年增近3成

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）昨召開法說會，預估第四季營收以美元計算為261億至269億美元之間，季增11.06%至14.46%，毛利率將達57%至59%，營收與獲利將續創新高，並二度上修全年營收，以美元計從年增約25%再上調至年增近3成。台積電董事長暨總裁魏哲家表示，「AI需求是真的（AI is Real）」，不會是泡沫，需求才剛開始，他並預告明年與未來5年將會健康成長。

不是泡沫 AI需求是真的

近期市場出現AI恐泡沫化的質疑聲，魏哲家指出，與客戶溝通很多次，「AI需求是真的」，客戶說現在需求很瘋狂，他相信才剛開始，並將持續數年；台積電是AI受益者，採用AI有效提高產能效率，估1個百分點的產能提高對台積電就產生10億元的價值。很多公司也都在用AI提高自家效率，他不認為AI需求會是泡沫。

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魏哲家看好AI，預估相關AI應用貢獻今年營收將較去年成長3倍，今年AI估計將占總營收達14%至16%。因應客戶對AI的需求強勁，台積電今年資本支出將小幅高於300億美元（換算近一兆台幣），明年資本支出將會比今年增加。未來5年營收成長仍會很健康，目前沒辦法提供明確數字。

2奈米需求增 將高過3奈米

魏哲家指出，台積電美國首座廠4奈米製程試產良率佳，將在2025年初開始量產，日本熊本第一座廠已完成驗證，將於本季開始量產，公司有信心海外廠能提供與台灣晶圓廠相同水準的製造品質和可靠度。財務長黃仁昭表示，海外廠估計未來幾年對整體毛利率約稀釋2至3個百分點。

魏哲家也說，AI相關客戶對2奈米需求越來越多，將會高於3奈米，公司正積極準備產能，以滿足客戶需求。先進封裝CoWoS仍供不應求，也正努力增加產能。針對AI需求用電提高的問題，他表示，已獲得政府保證，將提供所需的用電支持，電力來源是核電或綠電，暫不便透露。

台積電預估，今年營收以美元計約年增近3成，較年初預估的21%至26%、以及上季預估的24%至26%二度上修。

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