勞長︰月領不到3萬1算低薪

勞動部長何佩珊表示，勞動部根據OECD的定義，「3萬1000元」以下為低薪。（記者叢昌瑾攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕第二次行政院經濟發展委員會昨討論如何改善「低薪」。勞動部長何佩珊上午在立法院表示，根據OECD（經濟合作暨發展組織）定義，以薪資中位數三分之二計算，目前薪資「三萬一○○○元」以下為低薪，僅較明年最低工資二萬八五九○元多不到二五○○元。

何佩珊昨天排定向行政院報告「低薪」的定義，再由行政院經發會委員會議討論。在立委的逼問下，何佩珊說，根據OECD定義，「低於薪資中位數三分之二」屬低薪，以目前薪資中位數四萬六○○○元計算，低於三萬一○○○元即屬「低薪族」。

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立委陳菁徽提出數據，依勞動部編列預算，質疑政府四年投入一六○億元協助非典勞工轉正職，但勞動部卻多編九千多萬預算增加承攬人力，是一邊說要降低非典勞動、一邊又使用更多非典人力？何佩珊坦言「勞動部是非典大戶」。

何佩珊解釋，因政府控管正職員額，卡在正式員額預算，勞動部只能大量進用承攬人力，未來將持續向行政院反映爭取；至於勞務承攬人員有四級別，二萬九○○○元薪資是最低級別，勞動部計畫明年全面提升至三萬二○○○元，並已編列預算，希望立委支持。

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