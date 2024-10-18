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勞部鎖定3大方向 化解勞動力短缺

2024/10/18 05:30

勞動部指出，近幾年已陸續鎖定3大方向，提高勞動力。（資料照）勞動部指出，近幾年已陸續鎖定3大方向，提高勞動力。（資料照）

〔記者李靚慧／台北報導〕國發會最新人口推估報告出爐，二○七○年工作年齡人口占比剩不到一半。勞動部指出，因應未來長期少子女化、高齡化趨勢帶來的勞動力短缺危機，近幾年已陸續鎖定「國人」、「移工」及「僑外生」三大方向，透過政策提高勞動力，未來將更積極推動相關的策略。

鼓勵雇主提供調整工時

符合中高齡者就業需求

在提升國人勞動力方面，分別鎖定勞參率偏低的「婦女」、「中高齡」族群，以及推動失業率偏高的「青年」族群就業。包括針對因家庭因素退離職場一八○日以上的婦女，新增「自主訓練獎勵」、「再就業獎勵」、「雇主工時調整獎勵」等措施；訂定「中高齡者及高齡者就業促進法」，鼓勵雇主提供部分工時職缺、彈性調整工時，以符合中高齡者及高齡者多元就業需求；且推動「投資青年就業方案」第二期，統合各部會資源，預計投入一六○億元，協助八十萬名青年就業。

推動移工留才久用方案

而截至八月底，在台移工人數已達八十萬人，勞動部積極推動「移工留才久用方案」，開放在台工作滿六年以上或取得我國副學士學位以上的僑外生，具備一定專業技術且受聘僱薪資達門檻者，得留台從事中階技術工作。

擴大留用畢業僑外生

另考量到大學生人數逐年減少、但僑外生穩定增加，勞動部已決定擴大留用僑外生，包括今年八月修法刪除僑外生評點制名額上限，以延攬優秀人才畢業後得順利留台工作，也將規劃修法推動畢業僑外生個人工作許可制度，擴大留用畢業僑外生。

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