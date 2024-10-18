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未來12年 6歲、18歲學生減少近27％

2024/10/18 05:30

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學校退場壓力大 教師出路拉警報

〔記者吳欣恬、高嘉和／台北報導〕國發會最新二○二四至二○七○年人口推估報告昨出爐。隨著少子女化趨勢難逆，報告推估，與二○一二至二○二三學年度相比，二○二四至二○三五學年度各級學校生源將減少一至三成，以六歲（進入國小）及十八歲（進入大學）人口減幅最多；隨著生源減少加速，各級學校退場壓力增加，也將影響教師的未來出路以及高等教育人才的數量。

報告指出，由於出生數持續減少，少數年度因生肖效應有所波動外，長期而言，各級入學年齡人口均呈下降趨勢。

觀察各級入學年齡人口，六歲（國小）入學年齡人口二○二四學年度約十九萬人，預估至二○四○學年度將降到十一萬至十四萬人；十二歲（國中）入學年齡人口二○二四學年度約二十三萬人，預估二○四○學年度將降為十二萬至十三萬人；十五歲（高中）入學年齡人口二○二四學年度約二十萬人，預估二○四○學年度降為十三萬至十四萬人；十八歲（大學）入學年齡人口二○二四學年度約二十一萬人，預估二○四○學年度將降為十五萬人。

若排除出生生肖因素，以十二年平均數觀察，六歲（國小）入學年齡人口預估由二○一二至二○二三學年度平均每年二十萬人，減少到二○二四至二○三五學年度平均每年十五萬人，減幅達二十六．九％；十二歲（國中）入學年齡人口由每年二十二萬人減少至十九萬人，減幅十四．五％；十五歲（高中）入學年齡人口由每年二十五萬人減少至二十萬人，減幅十九．九％；十八歲（大學）入學年齡人口由每年二十八萬人減少至二十萬人、減幅二十六．三％。

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