青壯年負擔加倍 2059年扶養比破百

人口危機計時器

每100位具生產能力人口 將需扶養100位依賴人口

〔記者吳欣恬、高嘉和／台北報導〕人口年齡結構的老化，將加重青壯年人口的扶養負擔。根據國發會最新二○二四至二○七○年人口推估報告，二○二四年扶養比（每百位青壯年人口需扶養之幼年及老年人口數）預估為四十四．七（％），二○五九年將超過一○○（即幼年及老年人口合計數超過青壯年人口數），負擔可說是加倍。

國發會解釋，扶養比是以年齡做為生產者與受扶養者之分界，將十五到六十四歲工作年齡人口定義為具生產能力之人口，零到十四歲幼年人口及六十五歲以上老年人口定義為依賴人口，以此計算每百位工作年齡人口所需扶養之依賴人口數，方便且快速衡量一個社會的經濟負擔程度。

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2070年扶養比上升至114.6

以最新報告的中推估為例，在幼年人口快速下降，及老年人口平緩上升的階段，我國扶養比於二○一二年來到最低點三十四．七。但未來在老年人口快速增加下，扶養比將逐年上升，預估由二○二四年四十四．七，上升至二○五九年達一○○，二○七○年更上升至一一四．六，代表屆時每百位工作年齡人口約需扶養十五位幼年人口與一百位老年人口。

另觀察十五到六十四歲工作年齡人口數（生產者）與老年人口之比，二○二四年約每三．六位生產者負擔一位老年人口，至二○七○年將減少為每一位生產者即需負擔一位老年人口。

國發會坦言，雖然教育年數延長或退休時間延後，國際上對於具生產能力者與受扶養者之年齡分界提供了不同的定義，但不論採用何種年齡分界，我國扶養比皆呈現逐年上升趨勢，且難以逆轉。

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