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酷澎推進數位信任及個資保護 打造安全物流與跨境購物

2024/10/18 05:30

Coupang酷澎台灣資安長陳浩維（右）會晤數發部部長黃彥男（左），說明Coupang酷澎全球資安防護措施最佳典範。（酷澎台灣提供）Coupang酷澎台灣資安長陳浩維（右）會晤數發部部長黃彥男（左），說明Coupang酷澎全球資安防護措施最佳典範。（酷澎台灣提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕美商Coupang酷澎作為亞洲零售巨頭，為保障消費者的個資安全，於強化其物流與數位安全措施上不遺餘力，更通過一系列公私合作計畫，推動數位信任生態圈的建立。隨著科技與電商的發展，Coupang酷澎不僅在物流技術上領先業界，更成為「數位信任領域」重要的推動者。

保護隱私 包裹遮蔽個資

今年起Coupang酷澎攜手中華電信及關貿網路，陸續於「火箭速配」及「火箭跨境」宅配服務中導入物流隱碼技術，將消費者的電話號碼和包裹號碼轉換為代碼，通過雙向隱碼功能保護收貨人與物流士的個資，降低個資外洩風險。消費者與物流士間的溝通透過隱碼系統進行通訊，無需個資資訊便可相互聯繫，實現雙重隱私保護的效果。

在「跨境物流」方面，Coupang酷澎也獲得數發部支持，導入跨境包裹的隱碼技術，讓消費者跨境購物同樣能確保個資獲得妥善保護，並減少運輸過程外洩風險。消費者的隱私資訊將以QR Code形式顯示，海關及物流士可通過掃描代碼來完成包裹清關與配送工作。

公私協力 提升資安韌性

除了技術層面創新，Coupang酷澎更積極參與台灣數位信任生態的構建。今年八月，Coupang酷澎與多家跨產業夥伴共同成立「台灣數位信任協會」，並擔任創會理事。該協會的成立旨在推動台灣在數位信任與資安領域的發展，強化產業間的合作。Coupang酷澎持續投入巨額資金來加強其資訊安全措施，為顧客提供值得信賴的購物環境，並在數位安全的基礎上引領台灣數位經濟進一步成長。

自二○二二年進入台灣市場以來，Coupang酷澎不僅專注於提供快速、便捷的購物體驗，更在短時間內取得多項資安認證，包括PCI DSS及ISO 二七○○一等國際標準認證，進一步鞏固其在資訊安全領域的地位。Coupang酷澎將繼續秉持對數位安全與個資保護的承諾，透過與政府和業界的合作，打造更具韌性的數位信任生態系統，並提供安心、安全的購物環境，讓消費者享受無憂的跨境購物體驗。

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