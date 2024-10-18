對中前景失望 麥肯錫中國裁員三分之一

因應中國經濟放緩，全球管理顧問龍頭、美國顧問公司麥肯錫（McKinsey）裁減大中華區員工約五百人，相當於該區裁員三分之一。（路透檔案照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕華爾街日報報導，美國顧問公司麥肯錫（McKinsey）正大幅減少有中國政府背景的客戶，以及裁減大中華區員工約五百人，相當於該區裁員三分之一，以因應中國經濟放緩，並降低經商安全風險。

麥肯錫中國業務負責人倪以理（Joe Ngai）表示，大中華區部門已停止與中國地方政府客戶合作，並減少有官方背景的項目，這些在過去占公司總業務一大部分。

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減少官方項目 降低經商風險

知情人士透露，麥肯錫已採取措施，將其中國業務與全球其他地區分開，中國員工已經或即將被禁止接觸某些內部知識數據庫與文檔。

麥肯錫一九九三年進入中國市場，並以贏得中國大型國企的業務而聞名，包括中國建設銀行、中國電信，另一個大客戶是民營的中國平安保險；倪以理二○二○年曾表示，當時中國業務中有八十％的客戶是中國企業，其中一半是國企，另二十％是跨國企業。

報導說，在中國的最大經營挑戰包括經濟低迷，以及中國政府對外國諮詢公司盡職調查與蒐集資訊行動的打擊，去年中國公安造訪貝恩上海辦事處，並突襲搜查凱盛融英多個辦事處；數據顯示，去年外國諮詢公司在中國營收下滑六．三％。

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