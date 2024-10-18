台美情況不同 央行未必跟進Fed降息

央行總裁楊金龍昨在立院表示，台美情況不同，不一定要跟進美國降息。（記者叢昌瑾攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國聯準會（Fed）九月降息二碼，中央銀行卻在三月升息半碼後，六月、九月為了打炒房還搭配調升存款準備率各一碼，維持相對溫和的緊縮貨幣政策基調；央行總裁楊金龍昨表示，台美情況不同，不一定要跟進美國降息。

楊金龍在九月理監事會議後指出，除非通膨降至一．五％以下，才有降息空間，以央行預估明年通膨率與核心通膨率一．八九％與一．七九％來看，台灣重貼現率可能會維持在二％很長一段時間。

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他強調，貨幣政策是由整體理事共同決定，若以他個人看法，雖然明年通膨會降至二％以下，但還是要持續觀察，他認為當前的利率水準是合理的，但台灣是小而開放的國家，難免受到美國等大經濟體貨幣政策影響，儘管台美情況不同，還是要密切觀察來綜合考量。

新電價 初估對通膨影響不大

有立委關切，十月經濟部調漲電價及明年基本工資調漲、軍公教人員調薪，是否會造成通膨上揚？楊金龍認為，此次只針對產業用電大戶漲電價，民生用電、小攤商凍漲，評估整年對消費者物價指數影響約○．一二五％，今年只剩幾個月時間，初估影響不大。軍公教人員調薪對物價也沒有太大影響，基本工資調升可能會增加廠商營運成本而轉嫁至消費者身上，但評估影響大概只有○．一％。

日前環球金融雜誌公布最新央行總裁評比，楊金龍拿B+，未能蟬聯「5A」。他坦言「有點納悶」，猜測可能與去年台灣經濟成長率較低、通膨偏高有關，會「虛心接受、檢討」，繼續努力、往前走，對當年連獲「14A」殊榮的前總裁彭淮南是相當佩服。

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