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以中國為鑑》楊金龍：未雨綢繆 避免催化房市泡沫

2024/10/18 05:30

楊金龍備詢重點（製表整理：記者陳梅英 圖：記者叢昌瑾）楊金龍備詢重點（製表整理：記者陳梅英 圖：記者叢昌瑾）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行此次出重拳打炒房被外界形容是「金龍海嘯」，央行總裁楊金龍昨赴立法院備詢時提到，第七波選擇性信用管制措施，主要是為打擊民眾對於房價上漲的預期心理，雖然目前銀行體系還是非常健全，但是「如果預期房價一直上漲，大家就會拚命買房，很容易催化（房市）泡沫」。他認為近期中國處理房市問題出手太慢又太重，導致現在救市困難，值得我們借鏡。

北京處理房市問題出手太慢又太重 導致現在救市困難

楊金龍昨赴立法院進行業務報告暨「第七波選擇性信用管制之配套措施」專題報告，有立委關切央行信用管制措施力道越來越大，是否看到有動搖金融穩定情況出現？甚至出現房市泡沫？

抑制房價上漲預期心理 讓房市軟著陸

楊金龍坦言，主要是看到房市過熱，且在房價高漲過程中，對金融穩定確實有點憂慮，希望透過選擇性信用管制措施冷卻房市，抑制民眾對於房價上漲預期心理，讓房市能夠軟著陸。

他指出，雖然房市泡沫很難定義，但若預期心理太強、房價上漲速度太快，「容易催化泡沫」，所以必須未雨綢繆、適當時候趕快出手，否則房價一直上漲，不但對長期房地產市場發展不好，對金融穩定更是威脅。

楊金龍也以一九九○年代日本資產泡沫破滅事件、二○○八年美國次級房貸危機為例，指出當時政府因沒有及時謹慎處理市場預期心理，導致泡沫，經濟垮下來；他更認為近期中國處理房市問題出手太慢又太重，導致現在救市困難，值得借鏡。

多位立委對央行打炒房魄力予以肯定，也關切是否還會有第八波？楊金龍說，房地產市場特殊，需要時間觀察，但他認為目前是朝「正面發展」，央行會密切注意、滾動檢討，「不會高高舉起、輕輕放下」。

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