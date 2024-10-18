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國發會：高齡少子女化加劇 2070年工作年齡人口少920萬

2024/10/18 05:30

國發會昨公布最新2024至2070年人口推估報告，因高齡少子女化難逆，2070年總人口將降至1497萬人。（資料照）國發會昨公布最新2024至2070年人口推估報告，因高齡少子女化難逆，2070年總人口將降至1497萬人。（資料照）

〔記者吳欣恬／台北報導〕國發會昨公布最新二○二四至二○七○年人口推估報告，坦言因高齡少子女化趨勢難逆，社會增加人數少於自然減少人數，二○二四年總人口將重回負成長趨勢，且未來將難以逆轉；以中推估情境來看，二○七○年總人口將降至一四九七萬人，較二○二四年預估的二三四○萬人，減少了八四三萬人，工作年齡人口更少了逾九百萬人、占比僅剩四十六．六％。

屆時總人口少843萬 剩1497萬

國發會每二年依據最新戶籍人口資料，更新不同生育情境下，推算未來約五十年人口結構可能發展。根據最新報告，假設每位婦女一生僅生育一名子女的中推估下，未來人口衰退難逆、僅老人會增加；而二○二四全球約四分之一的國家或地區進入人口負成長，包含我國、日本、韓國、中國及泰國等亞鄰國家。

國發會預估，未來我國總人口將由二○二四年的二三四○萬人，減少至二○七○年的一四九七萬人，減少八四三萬人；其中，零到十四歲幼年人口減少一七一萬人，十五到六十四歲青壯年人口減少九二○萬人，六十五歲以上老年人口則增加二四八萬人。

工作人口占比 將不到一半

二○二四年預估十五到六十四歲工作年齡人口為一六一七萬人，占總人口六十九．一％；到二○四○年將分別降為一三一七萬人及六十．九％；二○七○年再降為六九七萬人及四十六．六％，工作人口占比不到一半。

國發會人力發展處處長謝佳宜表示，已與各部會研商，參考國際現況和案例，提出五大強化策略，包括少子化、勞動力、經濟及產業、財政收支與社會醫療照護等，明年二月邀集相關部會研商具體政策方向。

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