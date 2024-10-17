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績效穩健成長 陽信銀前3季稅前EPS 1.336元

2024/10/17 05:30

陽信銀行自結獲利資料，今年前三季稅前淨利達45.43億元，稅前每股盈餘為1.336元。（陽信銀行提供）陽信銀行自結獲利資料，今年前三季稅前淨利達45.43億元，稅前每股盈餘為1.336元。（陽信銀行提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕依據陽信銀行自結獲利資料，今年前三季稅前淨利達45.43億元，稅前每股盈餘為1.336元，9月份單月稅前淨利4.45億元。在授信品質方面，9月底逾放比為0.14%、備抵呆帳覆蓋率833.47%，維持優質水準。截至第三季底，陽信銀行累積總資產為7,444億元，淨值達503億元，較去年同期分別上升5.55%及12.34%，營運規模穩健成長。

基層加薪逾10% 幸福感滿滿

陽信銀行表示，為了因應業務成長及厚實核心資本需要，已於第三季完成現金增資15億元，以提高資本適足率，暨強化風險承擔能力。

陽信銀行為提供員工完善的福利，董事會9月24日通過，全面調整基層員工的薪資，其中最高加薪幅度逾10%，並在10月起立即實施，讓員工好「薪」情，幸福感滿滿！陽信銀行將不斷持續擴大徵才，除進一步提高待遇與福利，並有效激勵同仁士氣與向心力，相信好的福利待遇政策將吸引更多優秀人才選擇加入陽信銀行！

新臺幣6個月存款 優惠利率2.0%

為強化存款業務結構，並提升流動性覆蓋率，陽信銀行即日起至12月31日止，推出『自然人新臺幣六個月定存2.0%優惠年利率』，以新資金（歸戶金額以113.8.21為基期）匯入陽信銀行，承作新臺幣（以下同）「定期存款六個月天期」享固定年利率2.0%之優惠，單一客戶本專案得承作上限為1,200萬元，歡迎把握踴躍申請！

出國旅遊刷陽信 玩遍世界省很大

陽信銀行10月1日至12月31止，使用陽信信用卡於海外實體店家消費滿額（消費地非台灣且須面對面交易）並於官網完成登錄，最高享2%刷卡金回饋！累積消費每滿新台幣1萬元，回饋刷卡金200元，最高可回饋1,000元刷卡金；累積消費滿新台幣10萬元，則加贈1,000元刷卡金，活動期間每戶最高享2,000元刷卡金回饋。若搭配JCB晶緻卡於日本、泰國消費，再享3%紅利回饋無上限！詳情請洽陽信銀行官網。

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