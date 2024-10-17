明年晶圓代工產值年增20% 集邦︰台積將一枝獨秀

10/17除權、除息股票

〔記者洪友芳／新竹報導〕研調機構集邦科技（TrendForce）預估，AI應用帶動高效能運算（HPC）晶片熱需求，預期高算力應用將成為先進製程及整體晶圓代工產業最大驅動力，2025年全球晶圓代工業產值將迎來20%的成長，台積電（2330）表現仍將一枝獨秀，此外，各應用市場將全面進行庫存回補，帶動其他晶圓代工廠也可望有近12%的年成長。

10/16外資及中資買賣超張數排行

高算力應用 最大驅動力

10/16三大法人進出金額及資券餘額

TrendForce昨舉行「2025科技產業大預測」研討會，從晶圓代工、記憶體、AI Server、面板級封裝、AI PC、機器人等不同領域，預測2025年半導體相關產業發展。

請繼續往下閱讀...

10/16外幣匯率行情表

TrendForce指出，受惠AI與庫存回補的需求驅動，2024年全球晶圓代工營收估成長16.1%，台積電約年增逾25%成長幅度。因車用與工控市場仍在去化庫存中，台積電之外的晶圓代工廠營收僅成長約3.2%。

TrendForce昨舉行「2025科技產業大預測」研討會，預期ＡＩ時代，明年全球晶圓代工業產值將迎來20%的成長。（記者洪友芳攝）

展望2025年，TrendForce認為，總體經濟環境雖仍有變數，但預期AI與庫存回補仍是驅動晶圓代工需求的兩大推動力，2025年全球晶圓代工營收預估可成長20%，台積電延續2024年先進製程領先地位，預估2025年營收可望續年增逾25%成長幅度。

各應用市場 全面庫存回補

台積電持續在台灣擴增先進製程產能，目前在竹科與高雄積極建置2奈米產能，TrendForce預估，預估到2027年，台灣先進製程產能占全球比重約達54%，居全球之冠。美國預期到2027年先進製程比重將達21%，將躍居先進製程全球第二大國，台積電約貢獻7至8個百分比。

TrendForce指出，2025年各應用市場將全面進行庫存回補，8吋晶圓廠產能利用率到明年底將約提升到75%至85%。值得注意的是，AI晶片推升算力，需搭配二至三倍以上的電源管理晶片，這將成為支撐成熟製程產能的一項新動能，地緣政治效應，台系晶圓代工廠將有機會受惠轉單。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法