小店家營業稅起徵點 將調升至10萬

財政部長莊翠雲昨在立法院答詢表示，小規模營業人營業稅起徵點，銷售貨物將從月銷售額八萬元調升至十萬元，預計明年元旦上路。（記者塗建榮攝）

財長：預計明年元旦上路

〔記者林哲遠、鄭琪芳／台北報導〕財政部長莊翠雲昨在立法院答詢表示，小規模營業人營業稅起徵點，銷售貨物將從月銷售額八萬元調升至十萬元，銷售勞務從四萬元調高到五萬元，預計明年元旦上路，但「查定費用標準等級表」將一併調高，因此受惠家數尚無法評估。另，金融業營業稅目前沒有調整規劃，稅率維持五％。

銷售勞務從4萬元調高到5萬

現行營業人每月銷售額八萬元（銷售勞務為四萬元）以下，免徵營業稅；八萬至二十萬元由國稅局查定課徵，適用稅率一％；二十萬元以上須開立統一發票，但進項稅額可扣抵，稅率五％。根據統計，截至今年十月，小規模營業人五十二萬多家，其中二十七萬家達營業稅起徵點。

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不過，營業稅起徵點已十七年未調整，考量CPI漲幅，財政部將調高起徵點，預計十月底預告。官員說明，小規模營業人以「費用還原法」推計銷售額，而「營業稅特種稅額查定費用標準等級表」已三十四年未調，等級表的薪資、房租遠低於市場行情，因此研議一併調高，但不一定與CPI掛鉤。

金融業營業稅維持5％不調整

另，金融業營業稅部分稅款撥入「金融業特別準備金」年底屆期，業界盼調降銀行及保險本業稅率。莊翠雲說，我國銀行、保險業整體稅負比起國際沒有較高，目前沒有調整規劃，未來稅收全數進入國庫支持國家建設，已撥入準備金則續留存保。據統計，截至今年九月，金融營業稅撥入特別準備金累計二九三五億元。

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