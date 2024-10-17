晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

小店家營業稅起徵點 將調升至10萬

2024/10/17 05:30

財政部長莊翠雲昨在立法院答詢表示，小規模營業人營業稅起徵點，銷售貨物將從月銷售額八萬元調升至十萬元，預計明年元旦上路。（記者塗建榮攝）財政部長莊翠雲昨在立法院答詢表示，小規模營業人營業稅起徵點，銷售貨物將從月銷售額八萬元調升至十萬元，預計明年元旦上路。（記者塗建榮攝）

財長：預計明年元旦上路

〔記者林哲遠、鄭琪芳／台北報導〕財政部長莊翠雲昨在立法院答詢表示，小規模營業人營業稅起徵點，銷售貨物將從月銷售額八萬元調升至十萬元，銷售勞務從四萬元調高到五萬元，預計明年元旦上路，但「查定費用標準等級表」將一併調高，因此受惠家數尚無法評估。另，金融業營業稅目前沒有調整規劃，稅率維持五％。

銷售勞務從4萬元調高到5萬

現行營業人每月銷售額八萬元（銷售勞務為四萬元）以下，免徵營業稅；八萬至二十萬元由國稅局查定課徵，適用稅率一％；二十萬元以上須開立統一發票，但進項稅額可扣抵，稅率五％。根據統計，截至今年十月，小規模營業人五十二萬多家，其中二十七萬家達營業稅起徵點。

不過，營業稅起徵點已十七年未調整，考量CPI漲幅，財政部將調高起徵點，預計十月底預告。官員說明，小規模營業人以「費用還原法」推計銷售額，而「營業稅特種稅額查定費用標準等級表」已三十四年未調，等級表的薪資、房租遠低於市場行情，因此研議一併調高，但不一定與CPI掛鉤。

金融業營業稅維持5％不調整

另，金融業營業稅部分稅款撥入「金融業特別準備金」年底屆期，業界盼調降銀行及保險本業稅率。莊翠雲說，我國銀行、保險業整體稅負比起國際沒有較高，目前沒有調整規劃，未來稅收全數進入國庫支持國家建設，已撥入準備金則續留存保。據統計，截至今年九月，金融營業稅撥入特別準備金累計二九三五億元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財