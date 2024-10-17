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央行穩匯 上半年淨賣匯90億美元

2024/10/17 05:30

央行在最新報告揭露，上半年進場調節淨賣匯九十．六億美元，新台幣貶值五．二九％。（中央社資料照）央行在最新報告揭露，上半年進場調節淨賣匯九十．六億美元，新台幣貶值五．二九％。（中央社資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕央行在最新報告揭露，由於聯準會（Fed）延後降息，美國公債殖利率與美元指數雙雙上揚，國內匯市出現美元超額需求，加上外資淨賣匯，為維持市場穩定，上半年進場調節淨賣匯九十．六億美元，新台幣貶值五．二九％。

恐續留美匯率操縱名單

從二○二二年以來，央行已連續三年淨賣匯，打破過去央行「阻升不阻貶」的說法；但因台灣半導體及AI（人工智慧）供應鏈出口美國順差擴大，加上我國本就是經常帳順差國家，預期下半年美國財政部匯率報告，台灣在三項標準中仍難逃「三中二」，續列美國匯率操縱國觀察名單。

根據報告，由於美國經濟仍具韌性，加上通膨具黏性，聯準會不斷延後今年降息時點與降息幅度，美債殖利率與美元指數雙雙上揚，國內匯市出現美元超額需求，央行進場調節淨賣匯九十．六億美元，維持國內匯市穩定。

而自九月十八日聯準會降息兩碼，點陣圖顯示年底前可能再降兩碼，整體貨幣政策立場趨向鴿派；七月至今美元指數下降二．四三％，新台幣對美元升值○．八八％。

整體而言，今年至十月十四日，國際美元升一．九四％，加上外資持續逢高賣超台股並匯出獲配股利，累計匯出約二五○億美元，新台幣今年以來貶值四．四五％。

報告還提到，今年國內匯市走勢多由國際美元走勢及外資進出主導；多數期間外資於國內資金流向股市、支撐台股大漲之際，獲利了結部分持股並匯出，因而出現股匯市不同步情況；據統計，台股今年來漲幅逾三成，居亞股之冠。去年底迄今，新台幣對美元貶幅四．四五％大於多數主要貨幣，但仍小於韓元及日圓，且新台幣波動度較低。

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