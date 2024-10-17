彭博專欄︰台晶片夠力 股匯出口領先全球

彭博榮譽總編溫以樂（Mattew Winkler）撰文指出，「矽盾」半導體造就富裕台灣。（中央社資料照）

近17年通膨未超過3％ 10年公債殖利率僅高於日本、瑞士

〔編譯魏國金／綜合報導〕雖然台灣因颱風等天災或地緣政治緊張常被國際媒體報導，但同一個台灣也是繁榮的堡壘。彭博榮譽總編溫以樂（Mattew Winkler）撰文指出，台灣以表現最佳的股市、創紀錄的出口、最穩定的貨幣，還有空前的實際收益與最低的公債殖利率等領先全球，而造就如此富裕台灣的就是「矽盾」半導體。

文章指出，台股今年漲幅居全球主要股市第一，此動能不是來自於扭曲的貿易結構、資本流動或貨幣供給。在十六個最常被使用的貨幣中，只有新加坡的匯率波動率低於台灣，自二○一九年以來，新台幣兌美元的波動率僅增加○．七五個百分點，同期間的日圓達近五倍之多。

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台灣八月出口也達創紀錄的四三六億美元，增速超越其他已開發經濟體；台灣逾千家上市櫃公司中，科技企業權重占六十四％，從二○一四年以來，增加了十八個百分點，而三四二家科技上市企業中，超過六十％市值集中在半導體製造，從十年前的三十八％一路上升。

文章說，儘管過去十年，半導體製造的全球競爭加劇，但台灣今年銷售成長二十八％，為其他國家逾兩倍；台灣企業也創造優異利潤，一百美元的銷售中有三十六美元淨利潤，其外國對手僅二十二美元。

台積電去年有九十三．一％的營收來自海外，比率創下空前紀錄；台灣排名第二與第三的半導體企業日月光與聯發科，出口率也創新高，分別達八十七．九％與六十九．三％。台積電對美銷售從二○一九年的五十九％增加至去年的六十五％，輝達、超微、邁威爾科技總生產成本中，有三十六％花在台積電，博通、高通也近三十％。

溫以樂指出，台灣通膨率自二○○八年以來從未超過三％，薪資成長自今年四月起超越通膨；當物價如此穩定，說明了為何台灣債務風險在全球市場倒數，目前台灣十年公債殖利率僅一．四七％，在全球六十八個國家中，除日本與瑞士之外，是全球最低。

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