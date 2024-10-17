明年10大交屋熱區 估10萬件增籌房貸

房貸緊縮、銀行鑑價趨於保守，近期要交屋的部分預售屋買家恐面臨貸款成數不足，需自籌差額的窘境。（資料照）

〔記者徐義平／台北報導〕房貸緊縮、銀行鑑價趨於保守，近期要交屋的部分預售屋買家恐面臨貸款成數不足，需自籌差額的窘境；房仲業者彙整二、三年來，全國預售屋實價揭露件數，受波及件數恐達十．六九萬件。

業者彙整明年十大預售屋交屋熱區，若碰上貸款成數不足，以當時揭露平均總價推估，以台中市西屯區為例，就算只是一成差額，也將達二六○．三萬元，居十大熱區補差額之首。

請繼續往下閱讀...

永慶房產集團彙整二○二一年上半年至二○二二年上半年預售屋實價揭露數據，買賣預售屋逾十萬件，若以興建期三年估算，這批預售屋很大機率，將在二○二五年陸續交屋。

明年十大交屋熱區中，新北市、桃園市及台中市都有三區進榜，其中桃園市中壢、龜山及桃園等三區，明年預計交屋量近一．二萬戶；台中市的北屯、梧棲與西屯區，明年可能交屋量逾一萬戶。當中又以台中市北屯區、桃園市中壢區的交屋量最大，均超過四千戶。

若要補貸款成數不足差額，以北屯區當時預售屋平均總價一七八一萬元推估，一成差額就要一七八．一萬元；而中壢區當時平均總價約一三九二萬元，一成差額為一三九．二萬元。十大熱區中以台中市西屯區平均總價最高、約二六○三萬元，一成差額達二六○．三萬元。

永慶房屋研展中心副理陳金萍提醒，以目前整體房市面臨銀行房貸緊縮及央行第七波選擇性信用管制等影響，近期將交屋、申請房貸的購屋族，恐怕無法申請到當初預設房貸成數，需要提前擬定因應貸款成數不足的對策。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法