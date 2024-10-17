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房貸緊縮預售凍 揭露件數幾砍半

2024/10/17 05:30

房貸緊縮前後 全國、七都預售屋揭露件數變化房貸緊縮前後 全國、七都預售屋揭露件數變化

〔記者徐義平／台北報導〕房貸緊縮除了直接衝擊成屋買氣外，也重挫預售屋市場，全國八月預售屋買氣較緊縮前幾近腰斬；信義房屋彙整內政部預售屋實價資訊，房貸緊縮後的八月，預售屋揭露件數僅八七二○件，對比緊縮前的六月達一萬六四三一件，大減四十六．九二％。

七大都會區中以台北市預售買氣衰退最多，八月預售屋揭露僅二九一件，較六月減少四一五件、減幅達五十八．七八％，新北市、桃園市、台中市及高雄市等四都，八月均較緊縮前的六月少了一千件起跳。

房產業者認為，預售屋買家向來對房市風吹草動高度敏銳，尤其七、八月國銀房貸紛紛逼近滿水位後，網路購屋社群風向就出現轉變；且房貸緊縮後、八月六都與新竹縣市的預售屋揭露件數，只有慘與更慘的差別，直接推翻房貸緊縮只衝擊成屋市場的看法。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，八月起市場傳出房貸申貸卡關，後央行又找銀行「喝咖啡」，在央行祭出第七波選擇性信用管制前，房市已明顯感受風向轉變。

他認為，預售買氣量縮，除了可能與第二季許多預售建案熱賣，新案供給跟不上有關外，還有就是央行打炒房，造成後續上漲動能與信心不足，買氣轉為觀望。

從過去揭露件數來看，房市熱絡時，單月預售屋揭露件數屢破一萬件，若遇政策抑制或景氣欠佳，單月買氣直接摔落至六千件，加上九月還有央行第七波管制措施上路，曾敬德預期，九月全國預售屋買氣恐將持續下探。

他也提醒，過去三年推出的預售屋，估將在今年或明年陸續完工，若這批預售屋交屋出現退訂或斷頭潮，房市恐將出現踩踏風險。

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