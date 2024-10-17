斷寬限期 央行︰阻有房無貸者炒作

中央銀行總裁楊金龍今將赴立法院財委會進行業務報告；內容揭露，此次信用管制措施首度針對「有房無貸」者下手，防堵借款人使用財務槓桿炒房。（資料照）

繼承取得房屋者、實質換屋需求者等三類不受管制 都有寬限期

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行總裁楊金龍今將赴立法院財委會進行業務報告；報告內容揭露，此次信用管制措施首度針對「有房無貸」者下手，取消寬限期，以及調降第二戶購屋貸款成數並擴大至全國，主要是考量兩者占購屋貸款人數比重高，且多屬投資甚或投機目的。為避免錯殺無辜，報告也強調，針對繼承取得房屋者、實質換屋需求者等三類資格者，不受信用管制規範限制，都可有寬限期。

楊金龍指出，根據推估，總購屋貸款中，近兩成民眾已有房屋而仍申請一筆購屋貸款；由於人數眾多，若給寬限期只繳息不付本金，易被用於短期炒房，因此透過此規範防堵借款人使用財務槓桿炒房。

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另外，將自然人第二戶購屋貸款最高成數由六成降為五成，且擴大實施地區至全國，主要是新申貸兩筆購屋貸款人數多，且近期申貸金額與人數激增，並由特定地區（六都與新竹縣市）外溢至全國。

據央行掌握數據，今年第二季新申貸第二筆購屋貸款人數占新申貸購置住宅貸款人數比率約達十七％，第二戶購屋貸款金額年增九十七％、人數年增七十一％；今年上半年新申貸非特定地區第二筆購屋貸款金額年增四十九％、人數年增二十％。

Q2新房貸第2戶人數占比達17％

央行下重手打炒房難免錯殺無辜，為達成信用管制目的，並兼顧民眾購屋自住的資金需求，央行十月九日已公布協處措施。對於繼承取得房屋者、實質換屋需求者（與金融機構切結），以及自然人已簽訂購屋（包括成屋及預售屋）合約申辦購屋貸款時，如果符合繼承或換屋情形者，只要不是高價住宅貸款，不受信用管制規範限制，都可有寬限期。

多管齊下抑制炒房 冷卻上漲預期

報告還提到，九月十九日理事會決議第七度採行信用管制措施，搭配調升銀行存款準備率，主要目的有三，包括降低投機需求相關貸款成數，釋出資金給無自用住宅者購屋貸款；使八月中旬道德勸說銀行自主管理未來一年不動產貸款總量成效更易達成；透過加強貨幣信用數量管理，冷卻民眾強烈的房價上漲預期心理，進而抑制其投機動機。

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