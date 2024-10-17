Uber Eats併購熊貓 勞部表態反對

Uber Eats將併購foodpanda台灣外送事業，勞動部長何佩珊昨首度對外明確表示「反對」。（資料照）

公平會︰會依法討論並決議

〔記者李靚慧、歐宇祥／台北報導〕Uber Eats將併購foodpanda台灣外送事業，勞動部長何佩珊昨赴立法院備詢，首度對外明確表示勞動部「反對」二大外送平台合併案，關鍵在於二外送平台對外送員權益的四大訴求，以及合併後外送員工作權益、運費等條件，始終「無法提出具體回應與明確承諾」；公平會副主委陳志民回應，此案已召開數場公聽會蒐集各方利害關係人意見，之後委員會仍將依「公平交易法」討論並決議。

何佩珊表示，外送平台對外送員的指揮監督行為，勞動部已認定外送員應屬雇傭關係，也已對合併案表達「反對」態度，並發文公平會。

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勞動部解釋，外送工會在今年五月提出的七項訴求，其中「停權要透明」、「報酬有保障」、「定型化契約」及「全時段保險」，均為重大外送勞動權益事項，勞動部仍持續協助進行對話協商。

外送員權益四大訴求及勞部二大意見未獲回應及承諾

勞動部先前提出二大具體意見，第一，應要求外送平台業者與外送工會針對四項訴求盡速達成共識，並將雙方共識納入審查結合案的「必要文件之一」；若雙方無法達成共識，勞動部認為「不宜」進入審查程序。

第二，應要求外送平台業者提出結合案影響外送員勞動權益事項具體說明及處理方案，其中包括foodpanda外送員是否移轉至Uber Eats、外送員所獲運費能否維持等重要事項，並應承諾會與外送工會進行協商。

合併案還在補件 尚未立案

依公平會了解，二大業者結合後市占率將達八成以上，業者至今還在補件階段，尚未正式立案，加上外送產業尚未確定主管機關，因此不若金融產業合併案要以金管會意見先行；立案後審理期為三十天、必要時得延長至九十天。

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