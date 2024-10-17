赴菲種綠電 經長︰半年內提可行性報告

經濟部長郭智輝拋出赴菲律賓種綠電輸台，並允諾會在半年內提出可行性報告。（記者王藝菘攝）

坦承尚無具體時程 數度為不精準發言致歉

〔記者林菁樺、廖家寧／台北報導〕經濟部長郭智輝拋出赴菲律賓種綠電輸台，成為昨立法院經委會質詢焦點；郭智輝數度道歉，替自己不精準的發言感到抱歉，強調未來會謹言慎行，也允諾會在半年內提出可行性報告。

工商界多表支持

不過，工商界對此多表支持，工總理事長潘俊榮肯定該構想具有可行性，強調儲電時代已來臨；三三會理事長林伯豐說，構想立意良好，但海底電纜需依附在油管、天然氣管系統上，目前台灣與菲律賓間並無管線，應優先思考電力輸送問題。

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經委會昨從上午九點質詢到下午三點，朝野立委接連追問郭智輝菲國種綠電構想；藍委譏他是「最佳男主角」，綠委則提醒郭，想法成熟一點再提出。

郭智輝坦言尚無具體時程細節，向立委頻頻致歉，因說話不夠精準，忘記自己不是董事長。他說，該想法起源是今年四月美國、日本、菲律賓宣布啟動「呂宋經濟走廊」，又有新加坡透過蓋海纜向澳洲購電等，同屬「民主同盟」在能源部份可互相支援，他才認為此議題可討論，預計半年內提出可行性評估。

曾文生︰台電會幫忙了解

台電董事長曾文生說明，減碳是全球性的事情，國內海底電纜是交流電，但長程海纜要用高壓直流電，線損比交流電低，且目前成本持續下降；不過，國際合作架構尚未確定，台電一定會幫忙了解。

經濟部也補充，未來若在國外推動綠電開發，成本要更低才有競爭力，這將是可行性評估的關鍵之一，讓綠電可以直接賣給需綠電產業。

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