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「台灣不只有晶片」蕭︰政府要當紡織業堅實後盾

2024/10/16 05:30

台北紡織展昨開幕，副總統蕭美琴（中）致詞表示，台灣紡織產業與時俱進，具高度創新能力。（記者方韋傑攝）台北紡織展昨開幕，副總統蕭美琴（中）致詞表示，台灣紡織產業與時俱進，具高度創新能力。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕副總統蕭美琴昨出席台北紡織展開幕典禮，她致詞表示，台灣紡織產業與時俱進，具高度創新能力，期望未來透過跨領域的AI（人工智慧）應用，助力傳統產業持續進步，讓世界看到台灣「不只是在晶片科技領域的成就」。

蕭美琴說，今年台北紡織展有許多國內外廠商積極參與，讓整體產業更具國際能見度。事實上，紡織產業在數十年前就是台灣經濟起飛、經濟奇蹟中一股非常重要的力量；這麼多年來，透過激烈競爭與產業轉型，能夠永續經營的業者，都具備高度創新以及與時俱進的能力。

她表示，台灣的晶片產業固然重要，「但我們的眼中不能只有晶片，我們的傳統產業更希望、更期待、也需要政府透過各種的政策誘因來給予大力的支持」；她說，台灣紡織業已於全球運動消費市場扮演重要角色，許多國家的奧運代表隊都使用MIT高品質的布料，自己身上的西裝也採用龍頭廠儒鴻生產的機能性布料。蕭美琴強調，政府會成為紡織業的堅實後盾，讓台灣傳統產業持續引領國際趨勢，在世界站穩最前鋒的位置。

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