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北市近7成辦公樓滿租 租金續看俏

2024/10/16 05:30

（記者徐義平攝）（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕根據商仲業者調查，目前台北市一九三棟辦公大樓釋出的租賃面積合計近一四○萬坪，其中有一七二棟空置率低於十％，甚至高達一三四棟、近七成處於滿租狀態；商仲業者預期，在新辦公大樓完工前，到年底辦公室平均租金仍維持上漲趨勢，整體辦公租賃市場仍是房東說了算。

高力國際調查，第三季北市辦公室租賃市場空置率約五．七四％，較上季微幅下修○．○五個百分點；第三季辦公室平均每月每坪租金二六四五元，較上季微幅上漲；而受科技業及金融服務業推升租賃需求帶動，前三季北市辦公室已去化四．○一萬坪，不但超越去年全年面積，更直逼租賃需求熱絡的二○二一年全年水準。

頂級已連三季站穩4300元

觀察七大辦公室商圈租金走勢，除南京四、五段商圈外，其餘商圈辦公室平均租金單價均超過二千元；其中，頂級大樓已連續三季平均每坪月租金站上四三○○元，Ａ級大樓平均約二九六六元、逼近三千元大關。

高力國際企業租戶服務部資深執行董事陳頌民指出，目前調查樣本中，Ａ級辦公大樓共六十八棟，其中二十棟平均每坪月租金已突破三千元，更有十棟超過三五○○元。

展望第四季，在多數辦公大樓進駐情況佳的趨勢下，房東在租金談判上仍有優勢，預估年底租金將續漲，空置率持續小幅下降。

不過，二○二四至二○二八年，台北市七大商圈新增供給爆量，預計將釋出四十．二萬坪，今年則有五．七萬坪。陳頌民認為還在可控範圍，但二○二六、二○二七年，每年預期有逾十萬坪新增供給，屆時租金及去化速度將受到考驗，空置率將推升至十二％至十五％；且在新大樓完工潮激勵下，台北市中心也有可能出現商圈由東再向西移的情形。

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