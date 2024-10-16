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提升整車國產比例 經長：防中傾銷

2024/10/16 05:30

經濟部長郭智輝。（記者王藝菘攝）經濟部長郭智輝。（記者王藝菘攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕中國車產能過剩，低價傾銷全球引起美歐日等國關切，甚至提高關稅圍堵。經濟部產業發展署公布國內整車產業國產化新制，規範業者逐年提升國產化比率至三十五％；經濟部長郭智輝昨表示，已觀察到中國低價傾銷的威脅，新制目的是為了保護國內車輛產業、強化整車能量。

郭智輝昨出席TITAS二○二四台北紡織展開幕典禮，他受訪表示，觀察到中國低價傾銷的現象，恐會妨礙國產化發展，基本上新制度是為保護國內整車產業、強化產業能量，畢竟台灣國內市場偏小，因此期望車廠盡可能提高在地化供應鏈合作價值比率。

新制納管的泛中國品牌有四種樣態，包括中國品牌與國際品牌合作、中國品牌併購國際品牌、國際品牌在中國生產的車輛、以及純中國品牌。

對於國產化比率標準訂定依據是否合理，經濟部產發署長楊志清指出，在公布國產化新制前就密集與產業代表詳細討論，研析國內整車廠的供應鏈自製率與應用情形，國內確實具備國產化能量。

楊志清說明，例如國瑞汽車（產製豐田品牌）平均加權可達五十％，鴻華（鴻海與裕隆合資電動車品牌）也有四十％，就算是中華汽車自主商用車品牌，自主設計研發比率也可以達到九成，國內諸多車款的自製率已高出國產化新制的目標，「國產化規範是合理且有所依據」。

產發署說明，自今年八月一日起，國內業者須向產發署申請核發在地化比率認定文件，逐年達成國產化階段性目標，三年內須達到三十五％。為辦理廠商的國產化比率認定及核發認定文件作業，產發署已訂定相關認定作業要點，昨起正式生效。

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