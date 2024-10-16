助移工獲證照 輸配電等技檢增外語輔助

勞動部明年將在「營造業」項下，擴大增加「輸配電」技術，讓中階技術人力可從事輸配電工作。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕台電配電包商頻喊缺工，要求政府開放引進移工從事配電外線工作。考量現行一般移工僅能從事體力工，勞動部明年將在「營造業」項下，擴大增加「輸配電」技術，讓中階技術人力可從事輸配電工作；且明年起將全國技能檢定增加「配電線路裝修」等四職類，學科測驗加列外語（英語、泰語、越南語、印尼語）輔助，便利新住民、僑外生及資深移工取得證照。

外界關注台電的配電包商是否可將電業工作視為「營造業」，申請引進移工。勞動部澄清，現行承接政府公共工程的包商，只要單一公共工程金額達一億元，或有兩個五千萬元以上的公共工程，且工期超過一年六個月，就可申請移工；台電配電外線工程屬政府公共工程，原本就可引進移工，並未擴大開放移工政策。

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不過，因台電電網建設等工程，即使可引進移工，但若無相關技術士證，僅能從事體力工作；為此，勞動部規劃明年起於全國技能檢定增加「配電線路裝修」、「配電電纜裝修」、「輸電地下電纜裝修」、「輸電架空線路裝修」四職類，提供檢定學科英語、泰語、越南語、印尼語四項外語輔助，也就是將題庫翻譯成四類語言，藉此便利新住民、僑外生及資深移工參加技術士證檢定。

此外，明年起也將配合證照取得，將「輸電」、「配電」技術類，擴大納入中階技術人力項目，使取得證照的中階移工得以從事相關工作。

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