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海纜投資百億起跳 學者︰可引資民間

2024/10/16 05:30

經濟部長郭智輝拋出構思，參考新加坡向澳洲買太陽能作法。（法新社資料照）經濟部長郭智輝拋出構思，參考新加坡向澳洲買太陽能作法。（法新社資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部長郭智輝拋出構思，參考新加坡向澳洲買太陽能作法，可能透過船運或海底電纜輸送。參照國際作法，跨國蓋海底電纜不是新鮮事，但一條海纜造價動輒上百億元，仍須計入成本，初期難有便宜綠電；學者建議，可建立好商業模式，開放綠電需求大的民間業者投資海底電纜。

以近期新加坡、澳洲之間預計建設一條四三○○公里海底電纜為例，預算就要三○○億澳幣（約六五○○億台幣）；再看英國、德國之間也要蓋一條七○○多公里海底電纜，可輸送一．四GW電力，造價同樣超過二十億美元，甚至上看三十億美元。

中山大學電機工程學系教授盧展南表示，過去國內也曾討論相關議題，短程的海纜（如台澎電纜）是採用交流電；但若輸送是採取「高壓直流電」，不僅電力傳輸可調控，有助電網穩定，且隨國際離岸風電業者採用，成本已較過去下降。

他建議，海纜屬於電網投資的一環，若可發展出好的商業模式，「這也不是不好的idea（點子）」，政府或許可參考開放IPP民間電廠模式，讓海底電纜也開放民間投資，可解決台電財務無力面對巨額投資的窘境；再開放國內電網，或許也能解決變電所難蓋、輸電線路壅塞狀況。

不過，盧展南也提醒，若要與菲律賓合作，須留意地緣政治問題，確保政經穩定，對方態度不會轉彎；此外，海底電纜建設相當耗時，恐難解決短期問題，海纜計畫還是需要長久、適當規劃。

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