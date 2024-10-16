財經青紅燈》中國經濟脅迫效果遞減

彭博資料照。

中國商務部12日宣稱，因台灣未取消對中國的貿易限制，正依據對台貿易壁壘調查結論「研究採取進一步措施」。值中國暴力救市後繼無力之際，中共當局此時再提「貿易壁壘調查」，顯然意圖藉由對台灣經濟脅迫轉移救市不力的焦點。然而，近幾年台灣經濟轉型有成，產業及出口結構明顯改變，對中國經貿依存度持續降低，中國經濟脅迫的效果愈來愈差，且可能引發反效果。

事實上，中國當局談「貿易壁壘」本身就站不住腳，儘管兩岸已加入WTO（世貿組織），但中共長期無視WTO規範，動不動就宣布禁止台灣產品進口，不久之前更片面取消ECFA早收清單部分關稅減讓，台灣卻未取消中國產品的關稅優惠。況且，近年來中國內需不振，廉價產品傾銷各國，擾亂全球貿易秩序，已成眾矢之的，各國紛紛祭出反制措施。

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所幸，隨著全球供應鏈移轉，外商持續撤離中國，台商大量回流，台灣對中國經貿依存度持續降低，中國市場對台灣的影響減弱。根據財政部統計，今年1至9月出口年增10.2%，對中國與香港出口卻年減2.7%，對中港出口占比降至31.2%、創23年新低，對美國出口占比升至24.1%、創25年新高；而且，今年前3季對美貿易出超476.6億美元創史上新高，與對中港出超502.8億美元差距不大，全年出超金額可能相當接近。

以結果論來看，近幾年台灣擺脫馬政府時代「悶經濟」困境，尤其疫情期間經濟表現一枝獨秀，人均GDP超韓趕日、台股站穩2萬點，在在證明，降低對中國經貿依賴是一條正確的道路。目前兩岸經貿逐漸脫鉤，台灣不再「鎖進中國」，而是「走向全球」，台灣產業已站穩全球供應鏈關鍵地位，中共想要「以經逼政」愈來愈難。不過，中國當局一些粗暴措施，可能還是會對部分傳產造成影響，政府應繼續協助企業轉型及分散市場，讓負面衝擊降至最低。（鄭琪芳）

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