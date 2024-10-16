晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

財經青紅燈》中國經濟脅迫效果遞減

2024/10/16 05:30

彭博資料照。彭博資料照。

中國商務部12日宣稱，因台灣未取消對中國的貿易限制，正依據對台貿易壁壘調查結論「研究採取進一步措施」。值中國暴力救市後繼無力之際，中共當局此時再提「貿易壁壘調查」，顯然意圖藉由對台灣經濟脅迫轉移救市不力的焦點。然而，近幾年台灣經濟轉型有成，產業及出口結構明顯改變，對中國經貿依存度持續降低，中國經濟脅迫的效果愈來愈差，且可能引發反效果。

事實上，中國當局談「貿易壁壘」本身就站不住腳，儘管兩岸已加入WTO（世貿組織），但中共長期無視WTO規範，動不動就宣布禁止台灣產品進口，不久之前更片面取消ECFA早收清單部分關稅減讓，台灣卻未取消中國產品的關稅優惠。況且，近年來中國內需不振，廉價產品傾銷各國，擾亂全球貿易秩序，已成眾矢之的，各國紛紛祭出反制措施。

所幸，隨著全球供應鏈移轉，外商持續撤離中國，台商大量回流，台灣對中國經貿依存度持續降低，中國市場對台灣的影響減弱。根據財政部統計，今年1至9月出口年增10.2%，對中國與香港出口卻年減2.7%，對中港出口占比降至31.2%、創23年新低，對美國出口占比升至24.1%、創25年新高；而且，今年前3季對美貿易出超476.6億美元創史上新高，與對中港出超502.8億美元差距不大，全年出超金額可能相當接近。

以結果論來看，近幾年台灣擺脫馬政府時代「悶經濟」困境，尤其疫情期間經濟表現一枝獨秀，人均GDP超韓趕日、台股站穩2萬點，在在證明，降低對中國經貿依賴是一條正確的道路。目前兩岸經貿逐漸脫鉤，台灣不再「鎖進中國」，而是「走向全球」，台灣產業已站穩全球供應鏈關鍵地位，中共想要「以經逼政」愈來愈難。不過，中國當局一些粗暴措施，可能還是會對部分傳產造成影響，政府應繼續協助企業轉型及分散市場，讓負面衝擊降至最低。（鄭琪芳）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財