NAND Flash Q4合約價估跌3~8%

（資料照，記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕研調機構集邦科技（TrendForce）調查，下半年儲存型快閃記憶體（NAND Flash）旺季不旺，終端市場需求疲軟，買家採購策略更加保守，預估第4季NAND Flash合約價恐將季減3%至8%，僅企業級固態硬碟（SSD）價格估季增上看5%。法人預期，由於SSD價格較穩健，因此相較記憶體製造廠，對模組廠較為有利。

企業級SSD價格 估季增上看5%

TrendForce表示，廠商積極推出AI PC，但通膨與AI實用性不足等因素，未出現明顯換機潮；且原廠供應商恢復投產滿載，並推升製程，產能供給小幅增加，預估第4季PC用戶端固態硬碟（SSD）合約價季減5%至10%，企業級SSD價格估季增0至5%。

請繼續往下閱讀...

TrendForce指出，智慧型手機和筆電客戶因採取去化庫存策略，NAND Flash訂單保守，且在原廠持續增產下，導致供過於求。目前模組廠和現貨市場貨源充足，傾向買方市場，預估第4季合約價季減3%至8%。

TrendForce表示，今年以來，零售端的SSD、記憶卡和隨身碟需求低迷，歐美地區返校季和節慶效應不彰，加上中國經濟不振，今年雙11購物節預估買氣衰退，第4季包括嵌入式記憶體（eMMC）、通用快閃記憶體（UFS）合約價將較第3季下滑8%至13%；NAND Flash晶圓因模組廠庫存過高和部分供應商削價競爭，合約價恐下滑10%至15%，且不排除擴大。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法