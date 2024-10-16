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儒鴻︰出貨旺到明年Q1

2024/10/16 05:30

儒鴻董事長王樹文 （記者方韋傑攝）儒鴻董事長王樹文 （記者方韋傑攝）

成衣代工龍頭 下半年逐季成長

〔記者方韋傑／台北報導〕國內成衣代工大廠昨參加台北紡織展，其中龍頭廠儒鴻（1476）董事長王樹文看好正值產業旺季，除了下半年逐季成長，明年首季還可延續旺季出貨表現；羽絨服代工大廠廣越（4438）董事長吳朝筆則預告，第4季營收將創歷年同期新高，明年整體業績可望高雙位數成長。

廣越︰Q4營收拚同期新高 明年業績高雙位數成長

王樹文指出，儒鴻的眾多客戶中，運動品牌NIKE全年貢獻可望小幅成長，而6間小巨人客戶貢獻儒鴻的業績則將年增3位數百分比，目標明年再接再厲，延續翻倍成長的趨勢。此外，儒鴻也確實掌握其他新客戶的訂單與產品開發專案，未來不排除進一步增添營運柴火。

王樹文觀察，儒鴻在手訂單能見度看到明年3月，屆時除得以維持今年第4季的良好接單動能，在匯率、原物料價格助攻下，合併毛利率更可望取得正向表現。產能方面，印尼廠區2期工程設置的112條產線稼動率已達87.5%，預計年底全數開出。

廣越預計下月14日舉行法說會，吳朝筆回顧過去2年，全球經濟發展受制於通膨、庫存去化等負面因素，各家品牌客戶保守下單。現在美國聯準會（Fed）降息，客戶訂單轉為正向，戶外品牌客戶Patagonia、THE NORTH FACE恢復速度較快，運動品牌客戶ADIDAS營運也自低谷回升。

吳朝筆預期，廣越第3季營收小幅年增，「今年第4季是歷年最強的」，且「現在只是剛開始起步而已」，明年會繼續成長高雙位數百分比，包括New Blance、Under Armour都會顯著挹注業績表現，至於運動品牌龍頭廠NIKE的展望則還不夠明確。

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