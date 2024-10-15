專家：中國未富先崩 慘過日本

華爾街日報專欄作家凱斯勒（Andy Kessler）指出，儘管中國政府近期推出火箭筒式貨幣與財政刺激來提振經濟，但他對相關效果悲觀。（路透資料照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕華爾街日報專欄作家凱斯勒（Andy Kessler）指出，儘管中國政府近期推出火箭筒式貨幣與財政刺激來提振經濟，但他不僅對相關效果悲觀，更基於中國過高的空置房屋、不良貸款及蓄意減持美元等因素，認為中國正在變成二．○版的日本。

凱斯勒撰文說，中國的房市正崩盤、經濟也在放緩，截至九月，中國的製造業活動已連續五個月萎縮。國際貨幣基金（IMF）預期，中國長期經濟成長率已從二○一○年的逾十％降緩至低於四％。一九九○年代的日本也出現類似成長放緩。

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日本失落的數十年裡，試圖以貨幣與財政刺激提振經濟，但其銀行充斥不良貸款，並且沒有對經濟進行結構改革、打銷不良貸款，結果產生帳面看起來良好、但停止發放新貸款的殭屍銀行，經濟停滯不前。

中國會是二．○版的日本嗎？凱斯勒表示，中國目前空置公寓有九千萬間，以平均價格二十萬美元計算，相當於十八兆美元。這些空屋的建設與購屋貸款必然達數兆美元，並可能淪為不良貸款，但中國官方的不良資產貸款率僅一．六％，令人難以置信。

中國的高儲蓄率或許可以掩蓋一些相關貸款，但中國的經濟仍由低利潤、低生產力的國有企業主導。而有別於一九九○年代的日本，中國尚未富裕，官方的人均GDP（國內生產毛額）仍低於墨西哥。

此外，中國政府的債務占GDP近八十五％，私人非金融債務的占比達二○五％，以美元計算，中國的債務約一．一兆美元。然而，中國蓄意拋售美元，中國財政部持有的美元從二○一三年的一．三二兆美元最高點，降至今年七月的七七六○億美元，此改變是重大且危險的。

凱斯勒指出，在一九九七、九八年的貨幣危機中，南韓、泰國、印尼與俄羅斯陷入以美元計價的債務、貨幣崩盤，除拋售資產外，沒有償還貸款的其他辦法，該教訓是：持有美元儲備，防範貨幣擠兌。然而，中國卻反其道而行，儲備黃金、石油、銅與其他大宗商品。一些人認為，此舉是以貶值促進出口成長的前兆；但這可能對全球市場造成嚴重破壞，引發資本逃離中國。

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