晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

專家：中國未富先崩 慘過日本

2024/10/15 05:30

華爾街日報專欄作家凱斯勒（Andy Kessler）指出，儘管中國政府近期推出火箭筒式貨幣與財政刺激來提振經濟，但他對相關效果悲觀。（路透資料照）華爾街日報專欄作家凱斯勒（Andy Kessler）指出，儘管中國政府近期推出火箭筒式貨幣與財政刺激來提振經濟，但他對相關效果悲觀。（路透資料照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕華爾街日報專欄作家凱斯勒（Andy Kessler）指出，儘管中國政府近期推出火箭筒式貨幣與財政刺激來提振經濟，但他不僅對相關效果悲觀，更基於中國過高的空置房屋、不良貸款及蓄意減持美元等因素，認為中國正在變成二．○版的日本。

凱斯勒撰文說，中國的房市正崩盤、經濟也在放緩，截至九月，中國的製造業活動已連續五個月萎縮。國際貨幣基金（IMF）預期，中國長期經濟成長率已從二○一○年的逾十％降緩至低於四％。一九九○年代的日本也出現類似成長放緩。

日本失落的數十年裡，試圖以貨幣與財政刺激提振經濟，但其銀行充斥不良貸款，並且沒有對經濟進行結構改革、打銷不良貸款，結果產生帳面看起來良好、但停止發放新貸款的殭屍銀行，經濟停滯不前。

中國會是二．○版的日本嗎？凱斯勒表示，中國目前空置公寓有九千萬間，以平均價格二十萬美元計算，相當於十八兆美元。這些空屋的建設與購屋貸款必然達數兆美元，並可能淪為不良貸款，但中國官方的不良資產貸款率僅一．六％，令人難以置信。

中國的高儲蓄率或許可以掩蓋一些相關貸款，但中國的經濟仍由低利潤、低生產力的國有企業主導。而有別於一九九○年代的日本，中國尚未富裕，官方的人均GDP（國內生產毛額）仍低於墨西哥。

此外，中國政府的債務占GDP近八十五％，私人非金融債務的占比達二○五％，以美元計算，中國的債務約一．一兆美元。然而，中國蓄意拋售美元，中國財政部持有的美元從二○一三年的一．三二兆美元最高點，降至今年七月的七七六○億美元，此改變是重大且危險的。

凱斯勒指出，在一九九七、九八年的貨幣危機中，南韓、泰國、印尼與俄羅斯陷入以美元計價的債務、貨幣崩盤，除拋售資產外，沒有償還貸款的其他辦法，該教訓是：持有美元儲備，防範貨幣擠兌。然而，中國卻反其道而行，儲備黃金、石油、銅與其他大宗商品。一些人認為，此舉是以貶值促進出口成長的前兆；但這可能對全球市場造成嚴重破壞，引發資本逃離中國。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財