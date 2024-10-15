前9月全國稅收年增5.5％ 證交稅提前達標

9月證交稅204億元、年增29.8％，連續17個月雙位數成長。（中央社資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部昨公布九月全國稅收四二三四億元、年增二十七．四％；累計一至九月稅收二兆九四五三億元、創歷年同期新高，年增五．五％。其中，九月證交稅二○四億元、年增二十九．八％，連續十七個月雙位數成長，但增幅趨於收斂；前九月證交稅二二○七億元、年增五十二．六％，已提前達成全年預算數。

根據統計，前九月全國稅收年增一五四七億元，以證交稅增加七六○億元、綜所稅增五七三億元、營業稅增四四五億元較多，但營所稅減少五九二億元。財政部統計處副處長劉訓蓉指出，包括關稅、綜所稅、遺產稅、證交稅、期交稅、特銷稅、營業稅、房屋稅、牌照稅、契稅、印花稅、娛樂稅及房地合一稅，前九月稅收均創歷年同期新高。

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前九月營所稅八六○一億元、年減六．四％，因去年上市櫃公司獲利下滑。前九月綜所稅七一一四億元、年增八．八％，因利息扣繳、房地合一稅、結算申報自繳稅款俱增。前九月營業稅五一三六億元、年增九．五％，主因金融營業稅增加、國內需求穩定、電腦及附屬單元等進口稅額增加。

另，九月證交稅二○四億元、創歷年同月新高，月減二十．四％、年增二十九．八％；劉訓蓉表示，九月上市櫃日均成交值四一八八億元，為今年二月來最低，證交稅增幅趨於收斂。

房貸緊縮 房地稅月減

房市方面，九月土增稅七十四億元，月減七．五％、年增二十一．六％；前九月六七九億元、年增二十一．七％。九月個人及企業房地合一稅三五五億元、年增五十一．八％，前九月七九三億元、年增七十一．六％。劉訓蓉指出，房市交易量仍處相對高檔，房地稅持續成長，但房貸趨緊縮的影響逐漸浮現，房地稅均呈月減態勢。

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