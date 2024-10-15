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前8月總薪資年增4.27％ 10年最大增幅

2024/10/15 05:30

主計總處昨公布1至8月經常性薪資年增2.66％，總薪資年增4.27％、為近10年同期最大增幅。（中央社資料照）主計總處昨公布1至8月經常性薪資年增2.66％，總薪資年增4.27％、為近10年同期最大增幅。（中央社資料照）

主計總處︰廠商調薪及發放獎金 薪資增速超車通膨

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處昨公布一至八月經常性薪資年增二．六六％，總薪資年增四．二七％、為近十年同期最大增幅；剔除物價因素，前八月實質經常性薪資年增○．三五％、為近四年最大增幅，實質總薪資年增一．九二％、為近六年最大增幅。主計總處表示，廠商調薪及增發獎金，薪資增速追過通膨。

實質總薪資年增1.92％ 6年最大增幅

根據調查，八月底工業及服務業全體受僱員工八四七．四萬人，月增二千人、年增三．七萬人。一至八月受僱員工平均八四三．九萬人、年增二．三萬人；各行業中，住宿及餐飲業、醫療保健及社會工作服務業分別年增一．五萬人及一萬人較多，營建工程業也增加九千人，製造業則減少三．五萬人。

9月製造業加班工時 14年同月最高

主計總處官員表示，九月製造業受僱人數月減不到一千人，而製造業加班工時增至十六．九小時、為近十四年同月最高，年增一．五個小時，顯示製造業成長動能穩定。

另外，一至八月全體受僱員工經常性薪資（含本俸及固定津貼）平均四萬六三三一元、年增二．六六％；加計非經常性薪資（獎金、加班費等），總薪資平均六萬三二六一元、年增四．二七％。扣除物價漲幅後，實質經常性薪資年增○．三五％、實質總薪資年增一．九二％。

至於一至八月經常性薪資中位數為三萬七一六一元、年增三．三三％；剔除物價因素後，實質經常性薪資中位數年增一％。主計總處指出，前八月經常性薪資中位數對平均數比值○．八○二，為近五年最高。

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