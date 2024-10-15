徵碳費推升房價？彭啓明︰ 影響僅0.1％

環境部長彭啓明昨表示，徵收碳費對整體經濟及物價影響都不明顯，對房價影響僅0.1％。（記者方賓照攝）

駁斥部分房地產業者 上漲10％是錯誤訊息

〔記者廖家寧、蘇金鳳、陳嘉怡／綜合報導〕外界擔憂碳費徵收將帶來一波「綠色通膨」，環境部長彭啓明昨表示，徵收碳費對整體經濟及物價影響都不明顯，對房價影響僅○．一％，部分房地產業者稱房價會上漲十％，是錯誤訊息。

我國明年起開徵碳費，外界憂心可能帶動鋼鐵產品等成本上揚，引起綠色通膨，有建商大老表示，這樣的預期心理已推高營造成本報價較去年底高約十％。

請繼續往下閱讀...

影響鋼鐵業等毛利不到1％

彭啓明表示，碳費對鋼鐵、水泥業的毛利影響不到一％，綠色通膨效應並不明顯，碳費對房價上漲比率不到○．一％，營造成本漲五％到十％「完全是錯誤訊息」，感謝眾多房地產業者公開聲援碳費上路對原物料的衝擊不是那麼大。

業界質疑碳費較日、韓高，彭啓明表示，各界以碳費費率做為評估標準，但綜觀碳定價的各項環節，日、韓平均化石燃料稅率高於台灣二至三倍，整體而言，台灣碳費仍較鄰國來得低。

彭啓明說，碳費明年元旦開徵，但提供試行期，明年五月須申報但不繳費，後年才要繳。他強調，「碳費是減量工具，不是財政工具」，鼓勵企業提出減量目標。

經濟部產發署長楊志清表示，由於碳費機制是「一體適用」，因此針對營運辛苦的產業，建議碳費審議會能否由低向上逐步徵收，對於企業維持競爭力會更為穩健妥適。

多位台中市議員昨在市議會提出質疑，指製造業在地方排碳，中央收碳費卻未分配給地方，例如中火每年要繳十五億元，但廢氣台中人在吸，對台中市非常不公平。

盧秀燕︰碳費至少8成分地方

市長盧秀燕表示，要替全國二十二縣市請命，要求中央收的碳費應全部給地方，否則至少要分配八成，地方政府可拿碳費進行建設、環保及健康改善。

碳費促減碳 不同空污基金概念

彭啓明表示，碳費和空污基金的概念不太一樣，空污基金很多都回饋給地方，主要是因空污較有地域性、和地方直接相關；但碳費徵收主要目的是希望排碳大戶積極減碳，是專款專用，以達到減碳成效為優先。

他說，現正修正「溫室氣體管理基金收支保管及運用辦法」，最快年底送行政院審查，未來可在溫室氣體基金管理會中進一步討論碳費運用事宜。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法