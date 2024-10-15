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中股ETF00887溢價異常 金管會盯上永豐投信

2024/10/15 05:30

「永豐中國科技50大」ETF（00887），近日股價劇烈波動，永豐投信總經理濮樂偉昨日更被金管會請去進一步說明。（資料照）「永豐中國科技50大」ETF（00887），近日股價劇烈波動，永豐投信總經理濮樂偉昨日更被金管會請去進一步說明。（資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕永豐投信發行一檔連結中國股市的「永豐中國科技50大」ETF（00887），近日股價劇烈波動，先是上週五起遭列入處置股票，禁止投資人當沖交易，永豐投信總經理濮樂偉昨日更被金管會請去進一步說明。

價格相較淨值 一度溢價逾220%

由於國內投資人大筆資金日前湧入這檔ETF，導致該ETF價格狂飆，並且一度與淨值相較溢價逾220%之多，因此被金管會盯上。

金管會官員表示，上週櫃買中心已將00887列為處置股票，改以人工撮合，每5分鐘撮合1次，禁止投資人進行當沖交易。

櫃買「專案查核」 永豐投信有無違規

官員說明，為了解00887發生溢價異常狀況、相關溢價管理措施之應變處理措施、以及如何強化ETF流動性等，因此請永豐投信昨日下午到金管會報告，了解投信的相關處置措施是否已經妥善及合理，並請櫃買中心辦理「專案查核」，永豐投信在過程中有無違規情況。

就ETF股價劇烈波動，官員說，因僧多粥少，投資人短時間追逐該檔ETF，導致折溢價率偏離過大；發行商可以在「初級市場」買入，藉以提高供給量，減少溢價。

永豐投信表示，00887受到中國推出刺激股市與房市的政策影響，使市場交易活絡，示警投資人密切注意次級市場可能因買盤過於踴躍，而出現溢價過大產生價格波動風險，務必審慎評估價格之合理性；其次，須審慎評估中國推行新政策之相關新聞熱度消減後，可能發生溢價急速收斂而蒙受損失。

00887受永豐投信總經理被請喝咖啡消息影響，昨價格重挫，一度摜破10元關卡，最低來到8.5元，盤中跌幅最高逾6成；尾盤跌幅收斂、終場收10.86元，跌50.97%，溢價仍達27%。

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